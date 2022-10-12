Европе выкатили счет за поставки сжиженного газа

На этой неделе пал очередной рекорд, связанный со сжиженным газом (СПГ). Вернее, не с самим газом, а с ценой его транспортировки.

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В рекордно высоких тарифах виновата, конечно же, опять Европа, которая, фактически отказавшись по собственной воле от российского газа, теперь где только можно покупает ему замену. Причем, с каждым днем, приближающим зиму, отчаяние европейцев нарастает. Боясь замерзнуть и не желая сидеть длинные зимние вечера, как в XIX веке, при свечах, они готовы платить любые деньги за сам газ и все, что с ним так или иначе связано. В том числе, естественно, и за доставку. Не удивительно, что во вторник, 12 октября, по данным Spark Commodities, тарифы за перевозку американского СПГ в Европу через Атлантический океан достигли 397,5 тыс. долларов за день. За неполных 10 месяцев этого года стоимость фрахта газовозов, перевозящих СПГ, выросла в пять (!) раз.

Предыдущий рекорд – 374 тыс. долларов за день был установлен 11 октября и продержался всего один-единственный день. Причем, прежний рекорд превышен, подчеркивает Oil Price, не на несколько сотен долларов, а на солидные 23,5 тыс. или 6,3%.

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Ненасытный аппетит Старого Света к сжиженному газу в буквальном смысле этого слова высасывает с рынка, как пылесосом, танкеры-газовозы. Естественно, за те немногие, что остаются свободными, разворачивается охота поострее, чем за сам газ, и цены на них растут, как на дрожжах.

Спрос в Европе на СПГ вырос в январе-августе 2022 года на две трети (65%) по сравнению с теми же восемью первыми месяцами прошлого года, говорится в последнем квартальном отчете Международного энергетического агентства (IEA) о состоянии газового рынка.

Вашингтону удалось добиться своего. При помощи нехитрой операции, завершением которой стала провокация на Украине, американцы сумели занять место России в качестве главного поставщика газа в Европу. В июне на европейском газовом рынке произошло еще одно знаковое событие: Евросоюз впервые импортировал из США больше сжиженного газа, чем получил по газопроводам трубного газа из России.

В сентябре в Европу уходили 70% американского СПГ, отправлявшегося на экспорт. Рост по сравнению с августом, по данным Refinitiv Eikon, составил внушительные 7%.

«Осеннее обострение» охоты как за газом, так и за танкерами для его перевозки угрожает создать на энергетическом рынке новый кризис – дефицит газовозов.

При таком обилии рекордов четвертый квартал наверняка будет для сектора перевозки газа рекордным, в первую очередь, в отношении цен. В консалтинговой компании Drewry не исключают возможности того, что еще в этом году появятся желающие платить за день фрахта газовоза миллион долларов.