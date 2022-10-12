У нефти больше шансов вырасти, чем упасть

Фьючерсы на нефть марки WTI утром в среду упали ниже 89 долларов за баррель, демонстрируя падение третью сессию подряд. Причина — в давлении растущих рисков глобальной рецессии, которая значительно ослабит спрос на энергоносители.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent к 8:15 мск в среду 12 октября опустилась на 0,49%, до 93,83 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели до 94,29 долл. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь к этому времени снизилась на 0,63%, до 88,79 долл. за баррель. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов понизилась до 89,35 долл., пишет Finmarket.

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Основания для негатива есть, и вполне серьезные. МВФ понизил прогноз по темпам роста мировой экономики на 2023 год из-за высокой инфляции, ужесточения финансовых условий, спецоперации России на Украине и затяжной пандемии Covid-19, заявив, что 2023 год будет ощущаться как рецессия для многих людей.

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Агрессивная кампания Федеральной резервной системы США по ужесточению монетарной политики в целях сдерживания растущей инфляции, сильный доллар и проблемы, связанные с Covid в Китае, также повлияли на глобальные перспективы и энергетические рынки. В частности, на этой неделе цены на дизельное топливо достигли рекордного уровня как в Европе, так и в Северной Америке, поскольку и без того напряженная ситуация с запасами усугубилась продолжающейся забастовкой французских нефтеперерабатывающих заводов. С началом вывода из эксплуатации первых НПЗ, начиная с 20 сентября, перерабатывающие мощности Франции были сокращены до уровня чуть ниже 40% от номинала, что вынудило Париж высвободить стратегические запасы нефтепродуктов.

На фоне бесконечного колебания цен на нефть сильное заявление ОПЕК+, сделанное на прошлой неделе, продолжает отражаться на рынках — в первую очередь на Соединенных Штатах, где резкое сокращение добычи подтолкнуло законодателей пересмотреть свои отношения с ближневосточными королевствами.

А на этой неделе снова появилась «вечнозеленая» классика, которая толкает цены на нефть вниз: карантин по COVID в Китае опять стоит на повестке дня, поскольку Шанхай и Шэньчжэнь все чаще сталкиваются с ограничениями на передвижение на фоне вспышки случаев заражения.

Тем временем законодатели в США рассматривают возможность принятия нормативных актов, которые позволят принимать меры в отношении стран ОПЕК на основании нарушения нефтяной группой антимонопольного законодательства. Возможно, США даже возродят законодательство NOPEC прошлых лет, выведут свои войска, дислоцированные в Саудовской Аравии и ОАЭ, и сократят поставки вооружений.

Между тем, на этой неделе инвесторы получат свежую информацию о нефтяных рынках: ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление энергетической информации США готовы опубликовать свои ежемесячные прогнозы. И от этих данных тоже будет зависеть дальнейшая динамика рынка нефти.

Нефть мечется между факторами влияния

Текущая неделя проходит на новостном фоне, очень сложном для всех рынков, в том числе и для рынка нефти, отмечает специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Торги по фьючерсу марки Brent в начале недели стартовали в районе 98,8 долл., и после последовавшего снижения нефть снова перешло в позитивное русло. Это может быть просто технической коррекцией после двух дней снижения, в течение которых поддержка в районе 94 долл. за баррель устояла под атаками «медведей». Скорее всего, предполагает Милашевская, торги будут проходить сегодня в диапазоне 92,5-96,70 долл., а влиять на них будут ежемесячный отчет по добыче нефти от ОПЕК и краткосрочный обзор от EIA при Минэнерго США.

Влияние на котировки предстоящей недели может оказать завтрашняя отчетность по инфляции в США (индекс CPI) и по запасам нефти в коммерческих резервуарах от EIA, говорит эксперт. Вряд ли останутся без внимания сообщения об утечке из нефтепровода «Дружба», поставляющего нефть через Польшу в западные страны, а также риски введения потолка цен на нефть из России. Последние факторы, скорее всего, окажут поддержку ценам, хотя и краткосрочную.

В случае усиления давления со стороны «медведей» котировки «черного золота» марки Brent могут просесть до диапазона 88,2-9 долл. за баррель, полагает Милашевская. Но рост спроса на нефть пока представляется более реалистичным вариантом в среднесрочной перспективе, а это может до конца года привести к повышению цен до уровня консолидации 100-105 долл. за баррель.

ОПЕК+ и рецессия продолжают рулить ценами

На прошлой неделе цены на нефть оставались высокими, и снижение трех сессий является, в общем, небольшой коррекцией вниз, указывает, в свою очередь, аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent составила 94,44 долл. за баррель, а цены на WTI — 89,28 долл.

Решение ОПЕК+ оставалось доминирующим фактором влияния на рынок, считает аналитик. Однако, по ее словам, ожидание падения потребления в результате рецессии все же сдерживало рост. Непосредственное снижение потребления ожидается в традиционно слабом первом квартале следующего года, но пока существенного падения экономики и спроса на нефть не просматривается, и это будет сдерживать падение цен. Страны G7 согласовали ограничивающий закупочные цены на российскую нефть механизм, но пока не огласили формулы расчета.

Вслед за «семеркой» отказ от закупок российской нефти с 5 декабря 2022 года и российских нефтепродуктов с 2023 года планирует ЕС. Но, уверена Лукичева, введение этих нерыночных мер приведет к последующему росту цен и значительному снижению потребительского спроса и экономического роста в Европе. Поэтому часть ограничений в дальнейшем могу быть смягчены.

Таким образом, заключает эксперт, сокращение производства ОПЕК+ и ожидание рецессии в мировой экономике остаются основными влияющими разнонаправленно на рынок нефти факторами. Текущая неделя будет наполнена данными от энергетических агентств. Кроме того, в Москве стартовала ежегодная Российская энергетическая неделя, в ходе которой энергетическая отрасль обозначит свое видение на ближайшее время.