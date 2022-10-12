В Эр-Рияде подчеркнули, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти было экономическим

Решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти преследует исключительно экономические цели.

Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

«Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами организации», — подчеркнул бен Фархан. На вопрос о том, являлось ли это политический шагом, он ответил отрицательно. По словам чиновника, члены ОПЕК+ «действовали ответственно».

Министр отметил, что отношения Эр-Рияда и Вашингтона носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, и добавил, что военное сотрудничество между США и Саудовской Аравией «отвечает интересам обеих стран».

Напомним, на минувшей неделе альянс принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. Это вызвало резкое недовольство Вашингтона. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден может пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.