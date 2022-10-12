В Кремле заверили, что цели спецоперации на Украине остаются прежними

Цели российской специальной военной операции на Украине, озвученные Владимиром Путиным 24 февраля, остаются неизменными, более того, они стали еще более актуальными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, остаются прежними», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о денацификации и демилитаризации Украины, Песков подчеркнул, что «актуальность этих целей только повышается на фоне действий украинского режима».

Также пресс-секретарь президента заверил, что никакой новой волны мобилизации, о которой сообщают разного рода источники, в России не предвидится. Вместе с тем он отметил, что недостатки мобилизационной системы стали очевидными и сейчас будут предприниматься действия по их устранению. «Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты», — констатировал Дмитрий Песков. Он сослался на Владимира Путина, который ранее заявил, что сложившаяся ситуация выявила проблемы в этой сфере, которые при иных условиях остались бы незамеченными. «Поэтому сейчас будут приниматься меры, естественно, по приведению в порядок этой системы», — рассказал Песков.