В ОЭЗ Москвы разработали почти 300 видов источников вторичного электропитания

Почти 300 источников вторичного электропитания за 30 лет создала и запустила в производство компания «Электронинвест», которая с 2017 года также стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Резидент столичной ОЭЗ предприятие «Электронинвест» на протяжении 30 лет специализируется на разработке и серийном производстве устройств для систем питания специального назначения. За это время инженеры предприятия изобрели и наладили серийное производство почти 300 видов источников вторичного электропитания. Всего компания изготовила и отгрузила более 500 тысяч единиц готовой продукции», – рассказал Овчинский.

Компания «Электронинвест» выпускает высокотехнологичные модули питания исключительно из российских компонентов. Они применяются в вычислительной технике, бортовой аппаратуре, в ракетоносителях нового поколения, обеспечивают необходимое напряжение для стабильной работы электроники в космосе.

На площадке ОЭЗ «Алабушево» предприятие выпускает более 50 тысяч единиц продукции в год. Одновременно здесь исполняется до 250 контрактов.

«За время работы на площадке «Алабушево» ОЭЗ Москвы инвестиции резидента превысили 400 миллионов рублей. При этом за время резидентства выручка от продаж составила почти 1,8 миллиарда рублей. Сегодня на предприятии создано более 200 рабочих мест. Также за все время здесь прошли профильные стажировки 50 студентов, часть из которых остались работать на предприятии. Это наглядный пример того, что таможенные и налоговые льготы, готовая инфраструктура, предоставляемые резидентам столичной ОЭЗ, за пять лет работы на ее территории способствовали достижению серьезных экономических и производственных успехов», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.