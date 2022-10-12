В Польше заявили, что утечка на «Дружбе» произошла в результате случайных повреждений

Польские официальные лица назвали утечку на нефтепроводе «Дружба» результатом случайных повреждений.

«Здесь мы можем говорить о случайном ущербе», — цитирует Reuters уполномоченного по энергетике Матеуша Бергера. По его словам, оснований утверждать, что ЧП стало результатом действий злоумышленников, нет.

В компании «Транснефть», которая является российским оператором трубопровода, между тем сообщили, что пока не получали от польского оператора PERN информации о сроках ремонта «Дружбы», передает РБК.

Ранее утром 12 октября PERN сообщил об утечке на одной из двух веток трубопровода «Дружба», идущей через территорию Белоруссии и Польши в Германию. В компании уточнили, что вторая нитка трубопровода, которая проходит через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию, функционирует в штатном режиме. Причины инцидента в настоящий момент выясняются.