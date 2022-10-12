В России готовят спецвертолет для президентской эскадрильи

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» приступил к очередному этапу испытаний модернизированного вертолета Ка-32А11ВС, способного тушить пожары при отрицательных температурах, сильной задымленности, в условиях ночного времени суток и плотной городской застройки. Вертолет успешно выполнил первый полет с двигателями ВК-2500ПС-02, продолжительность полета составила 37 минут.

«Ростех» сообщает, что в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех систем вертолета, продемонстрирована устойчивость и высокая управляемость модернизированной машины.

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Указывается, что двигатели, которыми оснащен Ка-32А11ВС, разработаны и произведены АО «ОДК-Климов», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию того же «Ростеха». Применение новых силовых установок позволило улучшить летно-технические характеристики вертолета, расширило возможности по эксплуатации винтокрылой машины, в том числе при работе с внешней подвеской.

«Первый успешный полет Ка-32А11ВС с турбовальными двигателями — знаковое событие. За годы эксплуатации вертолет зарекомендовал себя как эффективная и надежная машина. Двигатели ВК-2500ПС-02 повышают устойчивость и безопасность управления вертолетом при сильном боковом ветре, в том числе — в условиях высокогорья. Это позволит расширить географию использования машины при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций. Все сертификационные испытания мы планируем завершить в третьем квартале 2023 года», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова индустриального директора авиационного кластера ГК Анатолия Сердюкова.

В Госкорпорации также отметили, что модернизированный Ка-32А11ВС — первый в мире вертолет, который сможет тушить пожары при отрицательных температурах. Эту возможность обеспечила уникальная отечественная подвесная система пожаротушения СП-32 с функцией подогрева воды. Ее вместимость — до 4000 литров с возможностью использования 400 литров пеноагента. Благодаря более мощной системе водозабора бак автоматически наполняется всего за 60 секунд — это на 25% быстрее, чем в предыдущей версии вертолета. В числе опций, обеспечивающих борьбу с огнем — подвесные водосточные устройства ВСУ-5 и водяная пушка для горизонтального пожаротушения.

Помимо этого, вертолет оснащен современным аварийно-спасательных оборудованием, а также «стеклянной кабиной» — цифровым пилотажно-навигационным комплексом с дисплейной индикацией. Ка-32А11ВС способен тушить возгорания в условиях сильной задымленности, на последних этажах высотных зданий и объектах нефтегазовой промышленности.

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Как отметил первый заместитель генерального директора «Вертолетов России» Олег Гуляев, программа модернизации предусматривает доработку ранее выпущенных вертолетов семейства Ка-32. «В общей сложности на Кумертауском предприятии холдинга выпущено более 260 вертолетов Ка-32 в различных модификациях. При этом Ка-32А11ВС признан одним из самых эффективных противопожарных вертолетов в мире. Двухвинтовая схема этой линейки винтокрылых машин обеспечивает их уникальные маневренные характеристики в вертикальной и горизонтальной плоскостях, повышает устойчивость, а также удобство пилотирования. Это особенно важно при выполнении аварийно-спасательных работ и тушении пожаров в условиях сложной наземной обстановки или в плотной городской застройке, в том числе вблизи высотных зданий, когда полет и устойчивое зависание вертолета затруднены вихревыми потоками», — рассказал он.

Пресс-служба «Ростеха» также сообщает, что обновленный Ка-32А11ВС адаптирован под применение очков ночного видения. Возможности вертолета могут быть расширены за счет установки дополнительного обзорного, навигационного и иного целевого оборудования, интегрированного в бортовой пилотажно-навигационный комплекс.

Вертолеты семейства Ка-32 правильно позиционировать как спецтехнику, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» руководитель отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. Они очень хорошо сконструированы для решения конкретных задач, а использовать их в качестве транспортных или ударных — неэффективно.

«Это вертолет с соосной схемой, который прекрасно себя чувствует в экстремальных условиях эксплуатации — при сильных ветрах, на море, в горах, в городской застройке. Кроме того, он при достаточно больших размерах является весьма компактной машиной. Может садиться на палубу. Наилучшее его использование — это, конечно, в МЧС. Есть отдельные задачи, которые под силу только Ка-32. Например, подлететь близко к небоскребу и в окно помещения, где произошло возгорание, дать из брандспойта струю воды», — рассказал Роман Гусаров.

Сертификация запланирована на следующий год

«Эксперт» выяснил у представителей госкорпорации, какие возможности вертолета открываются при использовании допоборудования, когда будут полностью завершены его испытания и кто станет первым эксплуатантом модернизированных воздушных машин.

«Подразумевается расширение состава авионики за счет опционарного цифрового оборудования (метеолокатор, ДИСС-450, цифровая карта, дальномер). Установка дополнительной авионики позволяет расширить диапазон возможных задач. Метеолокатор даст более точную информацию о которых условиях, предупредит об опасных метеообразованиях (например, грозах), которые могут находиться в зоне работы вертолета. Таким образом, использование метеолокатора при планировании маршрута воздушного судна обеспечит повышение безопасности полетов», — пояснили «Эксперту» в государственной корпорации.

Что касается ДИСС (Доплеровского измерителя скорости и сноса), то как сообщили в ГК, данная система дает большую степень точности определения путевой скорости и улучшенную навигацию. ГОЭС (гиростабилизированная оптико-электронная система) обеспечивает отслеживание наземных объектов в диапазоне 360 градусов, что дает существенное преимущество при проведении поисково-спасательных работ.

В «Ростехе» уточнили, что в настоящее время проводятся предварительные испытания. Сертификационные же предполагается начать в конце текущего — начале следующего года. Их завершение планируется во вторую половину 2023 года. После сертификации будет развернуто серийное производство на Кумертауском производственном предприятии холдинга «Вертолеты России».

«По плану первые 10 модернизированных вертолетов пойдут для оснащения авиационной эскадрильи, создаваемой для целей борьбы с пожарами по поручению президента России Владимира Путина. Помимо функции пожаротушения Ка-32 также хорошо показал себя в решении других сложных задач: в спасательных операциях, медицинских и других миссиях», — уточнили в госкорпорации.

Было отмечено, что сегодня ведутся переговоры о поставке модернизированных машин и другим государственным ведомствам, а также иностранным заказчикам. «В настоящее время в мире эксплуатируется более 170 вертолетов Ка-32. Большой парк машин эксплуатируется в Корее, сохраняется спрос на эти машины в Китае и ряде других дружественных стран. Модернизированная версия вертолета Ка-32 ещё больше расширяет возможности применения этих надежных машин с выдающимися характеристиками», — констатировали в «Ростехе».