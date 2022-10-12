США расценили действия Эр-Рияда как «переход на сторону России»

В Соединенных Штатах сейчас решают, как наказать непокорных бедуинов из Эр-Рияда, которые осмелились ослушаться Белый дом и решили снизить добычу нефти. В Белом доме очень обиделись на кронпринца Мохаммеда бен Салмана, назначенного недавно премьер-министром Саудовской Аравии (КСА) и фактически управляющего крупнейшим арабским королевством при старом и больном отце. Перечислять обиды американцев можно долго, поэтому достаточно назвать последние. Естественно, о том, что на саммите ОПЕК+ скорее всего будет принято решение о сокращении добычи нефти, крайне невыгодном для президента Байдена и демократов накануне промежуточных выборов в Конгресс, до которых осталось менее месяца, стало известно заранее. Естественно, что американские официальные лица по своему обыкновению попытались надавить на саудитов, чтобы «уговорить» их отказаться от этого решения. С учетом того, что они имеют дело с гордыми арабами, в Белом доме решили помочь МБС, как часто называют аравийского кронпринца, сберечь лицо и попросили не отменить снижение добычи, а хотя бы перенести его на месяц, чтобы оно не повлияло на результаты выборов. Однако все равно получили отказ, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Мало того, в довершение всех унижений Эр-Рияд еще фактически и скооперировался с Москвой, которая неофициально возглавляет в соглашении ОПЕК+ не входящие в нефтяной картель нефтедобывающие страны.

При этом уговаривая саудитов перенести решение о снижении добычи, американцы ясно дали понять, что будут считать отказ явным и четким выбором Эр-Рияда союза не с Америкой, давним союзником КСА, а с Россией, которая сейчас находится в состоянии необъявленной войны с коллективным Западом, возглавляемым США.

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Американцы даже пообещали выкупить всю нефть на рынках, чтобы пополнить изрядно опустевший Стратегический нефтяной резерв США, если цена барреля нефти марки Brent опустится до 75 долларов. Такая крупная покупка наверняка остановила бы падение цен на нефть, но Эр-Рияд все равно отказался.

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«Я сейчас в процессе…- туманно сообщил Джо Байден в интервью CNN.- Они (саудиты) сделали это (снизили добычу) вместе с Россией, так что кое-какие последствия (для Эр-Рияда) будут».

Вместо того, чтобы помогать администрации Байдена выиграть промежуточные выборы, исход которых будет в немалой степени зависеть от цен на американских автозаправках, МБС решил поставить на первое место свои интересы, т.е. интересы Эр-Рияда.

Саудиты ответили, что согласно их анализу цены на нефть начали снижаться, что, естественно, невыгодно королевству. К началу октября они снизились более чем на 30% по сравнению с июньским максимумом и едва не опустились даже ниже 80 долларов за баррель. Между тем, саудитам нужна нефть по 76-78 долларов за баррель для сбалансированного бюджета в следующем году.

В Эр-Рияде американцам заявили, что в случае бездействия нефтяной рынок рухнет и цены могут опустится до 50 долларов за баррель.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 11 октября, что президент Байден сейчас обдумывает, как принятое ОПЕК+ решение отразится на американо-аравийских отношениях.

Глава МИД КСА Адель аль-Джубейр, со своей стороны, сказал, что королевство стремится к стабильности на нефтяных рынках, и обратил внимание журналистов на то, что Эр-Рияд вместе с другими участниками соглашения ОПЕК+ почти весь год наращивал добычу. Он также объяснил решение о снижении добычи нефти сложной обстановкой, сложившейся в глобальной экономике. Что же касается волнений и просьб американцев, то главный аравийский дипломат списал их на внутренние причины, т.е. выборы в Конгресс.

«Мысль о том, что Саудовская Аравия сделала это для того, чтобы навредить США, или по каким-то политическим причинам, неправильная»,- заявил он.

После принятия ОПЕК+ решения о снижении добычи нефти Белый дом заявил о намерении бороться с влиянием ОПЕК на глобальном нефтяном рынке. На Пенсильвания авеню и Капитолийском холме сейчас обсуждаются меры по наказанию Эр-Рияда. Выбор при внешнем многообразии не так уж и велик. Скорее всего, США остановятся на экономическо-военном решении. Дело в том, что Эр-Рияд уже много лет и очень много покупает у Америки оружия и военной техники. Ограничение или полный запрет будет для КСА, конечно, довольно неприятным наказанием, хотя и далеко не смертельным.

Кстати, такой вариант, возможно, будет выгоден для России, которая вполне сможет заменить США в качестве поставщика оружия для королевства.

Начать Белый дом может с отмены продажи очередной партии американского оружия более чем на 100 млн долларов, в которой, в частности, должны быть высокоточные ракеты.

Конечно, одним «оружейным» наказанием Белый дом не ограничится. США, к примеру, могут отказаться от участия в крупном инвестиционном международном форуме, который должен пройти в Саудовской Аравии во второй половине октября.

Многое, конечно, будет зависеть от решимости и твердости Эр-Рияда. Отношения КСА и США, конечно, начали портиться не в начале октября и не 24 февраля, а значительно раньше. Дональд Трамп попытался вернуть им прежний уровень и в общем-то, можно сказать, преуспел в этом, но после смены власти в Вашингтоне отношения вновь испортились. Байден в отличие от предшественника не захотел закрывать глаза на нарушения прав человека в Саудовской Аравии и опять же в отличие от Трампа прямо обвинил аравийского кронпринца в организации убийства журналиста Хашоги в 2018 году. В довершение ко всему он еще и публично заявил о твердом намерении сделать КСА «государством парией».

Конечно, Джо Байден быстро убедился, что Саудовская Аравия не Ирак и не Афганистан. Особенно ясно это стало в этом году, когда энергетический кризис в Европе распространился на всю планету, включая США и когда от ОПЕК в целом и ее неофициального лидера КСА во многом стали зависеть цены на бензин в Америке, по традиции играющие очень важную роль в американских выборах любого уровня. Однако теперь заупрямились гордые саудиты и, в первую очередь, наследный принц Мохаммед, который наверняка обиделся на все предыдущие выпады и обвинения в его адрес со стороны американцев, включая президента Байдена.

Американцы начали настойчиво уговаривать саудитов нарастить добычу нефти, что заставило бы цены на бензин в США пойти вниз, но столкнулись с откровенным нежеланием Эр-Рияда жертвовать своими национальными интересами и экономическим благополучием в угоду демократам и Джо Байдену. Не помог растопить лед даже личный визит президента Байдена в Эр-Рияд в июле. Американский лидер получил заверения в вечной дружбе, но не привез домой главного – обещания увеличить добычу нефти, что позволило бы ему сбить цены на автозаправках и повысить свой рейтинг.

Показателен следующий пример: в августе Министерство нефтяной промышленности КСА планировало увеличить добычу на полмиллиона баррелей в сутки, но по личному распоряжению МБС увеличение было уменьшено в пять раз и сокращено до 100 тыс. бар./д.

Советник по энергетике Госдепа Амос Хохштейн в сердцах даже отправил министру энергетики КСА принцу Абдулазизу бен Салману электронное послание с обвинением в обмане, в результате чего собственноручно сделал противником США еще одного влиятельного аравийского принца. Главный энергетик королевства, кстати, сыграл большую роль в октябрьском решении ОПЕК+.

Очевидно, что после октябрьского саммита говорить об улучшении отношений между США и КСА, по крайней мере, в ближайшем будущем, не приходится.