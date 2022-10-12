Владимир Путин сделал Турции уникальное предложение по газу

Президент России Владимир Путин предложил Турции создать крупнейший газовый хаб для поставок газа в Европу. Об этом глава российского госудаства заявил в ходе пленарной сессии международного форума «Российская энергетическая неделя». Он напомнил, что по «Турецкому потоку» на данный момент транспортируется в европейские страны 14 млрд кубических метров газа, но в свете озвученной инициативы объемы могут быть значительно увеличены.

«Россия — один из ключевых участников глобального энергетического рынка. По добыче и экспорту нефти и газа, по объёмам выработки электроэнергии и добычи угля наша страна входит в число мировых лидеров. Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, мы не намерены уступать своих позиций. Продолжим обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы», — заявил в числе прочего Владимир Путин на пленарном заседании энергетической недели, и перешел к конкретным предложениям.

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«Утраченный объем транзита по “Северным потокам”, по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — заметил Владимир Путин, добавив, что данный путь был бы экономически целесообразен, а безопасность такого маршрута, «судя по последним событиям, конечно, значительно выше».

Под «последними событиями» президент имел в виду взрывы на «Северных потоках», которые охарактеризовал, как «акты международного терроризма», одним из главных выгодоприобретателей которых стали США. При этом он достаточно хлестко охарактеризовал сложившуюся сейчас на европейском газовом рынке ситуацию.

«Кстати, по экспертной оценке, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесёт убытки Европе на сумму свыше 300 млрд евро, или около 2% ВВП еврозоны. Их можно было бы избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой. Здесь профессионалы все сидят и понимают, о чём я говорю: разница между спотовым рынком и ценами по долгосрочным контрактам – в три, в четыре раза. И кто это сделал? Мы, что ли? Сами сделали. По сути, навязали нам такой способ торговли. Просто, на самом деле, заставили “Газпром” перейти отчасти на привязку к спотовому рынку, а теперь охают. Ну так сами и виноваты», — констатировал Владимир Путин.

Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, выступавший после главы государства, заметил, что гораздо быстрее, с точки зрения восстановления подорванных ниток «Северного потока-1» и «Северного потока-2», создать замену утерянным на Балтике газотранспортным мощностям именно в черноморском регионе.

«Как все хорошо знают, “Турецкий поток” проходит только через две экономические зоны — через российскую и турецкую, и глубина там не такая, как на Балтике. “Турецкий поток” уже показал себя как надежный маршрут поставок газа», — добавил Алексей Миллер. Технически Россия готова построить газотранспортные мощности. Что касается хаба, то РФ может рассмотреть вопрос о создании торговой площадки на границе ЕС и Турции, подчеркнул Алексей Миллер.

Наличие реальной возможность реализовать такой проект подтвердил и турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. При этом он отметил, что данное предложение для его страны является новым. Сторонам предстоит решить ряд юридических, торгово-экономических и технических вопросов.

«Но Турция с РФ работает очень активно, мы очень надежные партнеры. Я думаю, что предложение Владимира Владимировича должно быть обсуждено и технически, я думаю, это абсолютно реально», — подчеркнул он.

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Россия не станет оплачивать чужое благополучие

В комментарии «Эксперту» доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев заметил, что в интересах Турции быть и оставаться регулятором потоков «Север-Юг» и «Восток-Запад» для транспортировки «чего угодно, и даже российского газа в Европу»

«Анкере в принципе выгодно чтобы число партнёров, зависимых от позиции Турции, в регионе росло, и она готова выстраивать всевозможные конструкции, заводить новые связи, при этом не только сохраняя собственные силы в качестве хаба, но и привлекая всевозможные потоки через регион», — заметил он.

Что касается плюсов и минусов подобного сотрудничества, то для Турции новые мощности дают возможность не только быть частью нового перспективного проекта, но и получить развитие собственной газотранспортной отрасли при помощи России. «Здесь Турция точно согласится, и риска для нее нет, так как закрыть вентиль она сможет в любой момент», — заметил эксперт. Для России же, несмотря на прекрасный вариант для осуществления поставок в ЕС, здесь есть и минус в виде возможной зависимости от Анкары в газотранспортном вопросе.

Согласен с коллегой и научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он заметил, что вышеописанный проект более. чем реалистичен, и вероятнее всего Турция согласится на него, видя в нем новую статью дохода. Очевидным плюсом создания хаба будет являться то, что Анкара сможет защитить проект от любого вида угроз. Кроме того, очевидно, что новый хаб заменит немецкий и австрийские аналоги.

Впрочем, участие Турции в переориентации мощностей даст ей большее влияние, что может усложнить крымский и южнокавказкий вопросы. А потому, помимо очевидной необходимости развития инфраструктуры, увеличения вместимости хранилищ и пропускной способности трубы, перед партнерами встанут и политические вопросы, резюмировал эксперт.

Между тем, сомневаться в том, что Москва при любых обстоятельствах будет жестко отстаивать свои собственные интересы в части экспорта энергоресурсов, не приходится. Это является константой в контексте возможного энергетического партнёрства с турецкой стороной, и в любых других смежных контекстах. Введение потолка цен на российские нефть и газ, находящееся на повестке дня Запада – не исключение. Президент нашей страны перед тем, как сделать, возможно, историческое предложение Турции, заявил об этом прямо.

«Скажу одно: Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнёрства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, — а мы в такой парадигме в политической сфере живём уже десятилетиями, — хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб, имейте в виду. Наша принципиальная позиция в том, что стабильность, сбалансированность энергетических рынков и безопасное будущее народов можно обеспечить только совместными усилиями в открытом, честном диалоге на принципах солидарной ответственности и учёта национальных интересов друг друга», — подчеркнул Владимир Путин.

Остается лишь добавить, что теперь всем участникам разыгрывающейся на геополитической доске глобальной энергетической партии предстоит тщательно обдумать свои дальнейшие ходы и сделать правильный выбор.