Власти выделят ФГУП «НАМИ» 1,5 млрд руб. на испытательную базу для сертификации экологичных машин

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"» (ФГУП «НАМИ») получит из государственного бюджета субсидию в размере 1,5 млрд руб. на формирование испытательной базы для сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом.

Средства будут выделены по результатам проведенного Минпромторгом конкурса, пишет «Интерфакс». Отмечается, что заявкаФГУП «НАМИ» была единственной.

Соглашение о предоставлении субсидии предполагает выделение предприятию 450 млн руб. в текущем году и 1,05 млрд руб. в 2023-м, уточняет агентство.

Постановление кабмина о выделении 1,5 млрд руб. на создание испытательного комплекса для сертификации «зеленых» автомобилей было утверждено в сентябре. Сообщалось, что субсидия предназначается отечественным научным и исследовательским центрам, занимающимся разработками новых марок российских электромобилей, а также транспортных средств на водороде. Выигравшая конкурс организация обязуется построить комплекс и начать испытания не позднее 31 декабря 2024 года. В пояснениях к документу указывалось, что в России есть четыре научно-исследовательских центра, соответствующих необходимым требованиям, однако их названия не раскрывались.