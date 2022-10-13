3-й Международный ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» – уже в октябре

Представляем Вам экспертов индустрии – спикеров нашего ПЛАС-Форума, которые уже присоединились к участию:

Жанар Самаева, заместитель Председателя, Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан

заместитель Председателя, Центр развития платежных и финансовых технологий Республики Казахстан Кристина Дорош , вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане

, вице-президент, региональный менеджер в странах Центральной Азии и Азербайджане Ляззат Ибрагимова , Председатель Правления, Отбасы банк

, Председатель Правления, Алма Обаева , Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС»)"

, Председатель Правления Некоммерческого партнерства (НП «НПС»)" Елдос Куанышбеков , заместитель Председателя, Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан

, заместитель Председателя, Центр развития платежных и финансовых технологий Республики Казахстан Нурхат Кушимов , генеральный директор, Комитет по регулированию финансовых технологий МФЦА

, генеральный директор, Комитет по регулированию финансовых технологий Майкл Ракман , CEO и основатель Senteo incorporated . Международный эксперт в Customer Experience, Relationship Management, Loyalty и Business Transformation

, CEO и основатель . Международный эксперт в Айдос Жумагулов , советник председателя совета директоров , Freedom Finance Bank Kazakhstan

, советник председателя совета директоров Нурлан Сарсебеков , заместитель Председателя Правления, ForteBank

, заместитель Председателя Правления, Антон Мусин , главный управляющий директор по IT и инновациям, Halyk Bank

, главный управляющий директор по IT и инновациям, Дмитрий Комиссар , генеральный директор, маркетплейс ForteMarket

, генеральный директор, маркетплейс Бекжан Мутанов , заместитель генерального директора, Tech Hub МФЦА

, заместитель генерального директора, Мольдер Рысалиева , генеральный директор Ozon в Казахстане

, генеральный директор в Казахстане Мария Емельянова , руководитель розничного бизнеса, Home Credit Bank Казахстан

, руководитель розничного бизнеса, Казахстан Динара Абдыкулова , директор департамента Цифровой Банк, Altyn Bank

, директор департамента Цифровой Банк, Федор Вирин, партнер, аналитическая компания Data Insight

партнер, аналитическая компания Александр Чернощекин , старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса, ПСБ

, старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса, Виталий Копысов , директор по инновациям , банк Синара

, директор по инновациям Олегжан Бекетаев , управляющий директора по маркетингу , PR, ESG, JUSAN банк

, управляющий директора по маркетингу Серик Байганин , заместитель руководителя Управления цифровизации г.Алматы

, заместитель руководителя г.Алматы Бекарыс Нурумбетов , руководитель мобильных финансов в Tele2

, руководитель мобильных финансов в Сергей Коптик , руководитель мобильных финансовых сервисов Kcell

, руководитель мобильных финансовых сервисов Всеволод Шабад , независимый эксперт по кибербезопасности и ИТ, ex-CISO Halyk Bank, ex-CIO Acronis и Sberbank.KZ

, независимый эксперт по кибербезопасности и ИТ, и Алексей Ильин , управляющий партнёр, компания AI Fusion

, управляющий партнёр, Азамат Османов , генеральный директор Magnum

, генеральный директор Алибек Калабаев , руководитель проектного офиса Транспортный холдинг города Алматы

, руководитель проектного офиса города Алматы Никита Орешкин , технический директор по IT решениям Huawei

, технический директор по IT решениям Дмитрий Ищенко , заместитель генерального директора, Ассоциация ФинТех

, заместитель генерального директора, Асель Абдрахманова , руководитель направления корпоративных инноваций Tech Hub МФЦА

, руководитель направления корпоративных инноваций Константин Аушев, партнер, руководитель технологической практики KPMG в Центральной Азии и другие

Ключевые темы Форума:

Финтех как культура банковской индустрии

Ускорение создания продуктов и цифровой трансформации. От «Банки + Финтех» к «Банки = Финтех».

Цифровые валюты центральных банков – CBDC. Перспективы для стран Центральной Азии

Развитие национальных и международных платежных систем

Цифровизация государственных сервисов

Криптовалютная индустрия 2022 От супероптимизма до разочарования

Рынок трансграничных денежных переводов. Акценты мирового и регионального масштабов

Клиентский опыт в цифровую эпоху

Искусственный интеллект и машинное обучение

Open Banking и Open API. Как они меняет рынок традиционного банкинга

Большие данные. Дальнейшие трансформации банковского ландшафта

Будущее необанков. От нынешнего безвременья до суперэффективных услуг классических банков или интеграционных платформ

Финансовые маркетплейсы. Результаты активности. Логика дальнейшего развития

Экономика экосистемы – один из важнейших аспектов создания маркетплейса

Цифровой банк для малого бизнеса на фоне изменений банковского ландшафта

e-Commerce в роли аналога финтеха для ритейла. Самостоятельный продукт для национального рынка

Удаленная идентификация – гарантия свободы выбора продуктов и сервисов

Системы мгновенных (быстрых) платежей. Что дальше? Сохранение банковской монополии или «Банк как сервис»?

Проблемы развития inhouse разработки. Востребованность и реализация

Цифровая ипотека – реальный шаг к Open Banking

Ситуация на мировом рынке АТМ

Пандемия и банкоматный бизнес. Ключевые изменения в количестве и функционале банкоматных сетей

Банкомат как сервис. Специфика. Международный опыт

Цифровые профили клиентов. Цифровой онбординг – вовлечение и удержание клиента

NFT – новый взгляд на технологии невзаимозаменяемых токенов. Использование в среднесрочной перспективе

Видеоанонс Форума уже доступен по ссылке

Свое участие в ПЛАС-Форуме в качестве спонсоров и партнеров уже подтвердили следующие компании:

Visa – Титульный спонсор

BS/2 – Генеральный спонсор

«Бухта», IBS Project – Платиновые спонсоры

Thales, Vision Labs, software Group, LifePay, Tarlan Payments, Check Point, eComCharge, Redmadrobot.kz, tietoevry, Касперский, Контур, Paymob, RapidSoft, EVAM, Евразийский Банк, Genesys – Золотые спонсоры

FBS, Dataphone, Qiwi, GRG – Серебряный спонсор

«ОСТКАРД», INthemeLab, «АТМ Альянс», Шторм Технологии, ART Bank, JetPay, Boimetric, Sunmi, MTS, One Vision, Citynet, ЦРТ – Бронзовые спонсоры

Международный банк Таджикистана – Спонсор регистрации

Ассоциация корпоративных казначеев, Казахстанская ассоциация технологий блокчейна, Евразийская ассоциация цифровых активов, ИИ и блокчейн технологий, Ассоциация блокчейн и индустрии дата центров в Казахстане, Tech Hub МФЦА, «Руссофт», Ассоциация ПО, Ассоциация Финтех Старт – Ассоциированные партнеры

«Выберу.ру», Франко-российская торгово-промышленная палата, НПС, Logirus, TimeLottery, «Гарант.ру», Mobile Business.by, «Финам», ИТ-журнал JETINFO, РИА «Банки и Финансы», Quick Shock, infopark.by, «Вестник связи», ICT «Инфокоммуникации онлайн», Frank Research Group, GLOBALTRUST.RU, «Интеркрим-пресс», Bluescreen.kz, Banker.kz, HeadHunter KZ, Almaty TV, Businessmir.kz – Информационные партнеры

Подробнее об итогах ПЛАС-Форума 2021: https://plusworld.ru/daily/cat-exhibitions_and_conferences/finteh-bez-granits-tsifrovaya-evraziya-chto-pokazal-pervyj-v-kazahstane-plas-forum/

Уверены, что ПЛАС-Форум станет площадкой для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов.

Организатор форума:

Информационная поддержка: «PLUSworld.ru» и «Retail-Loyalty.org».

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