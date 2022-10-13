3-й Международный ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» – уже в октябре

Представляем Вам экспертов индустрии – спикеров нашего ПЛАС-Форума, которые уже присоединились к участию:
- Жанар Самаева, заместитель Председателя, Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан
- Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане
- Ляззат Ибрагимова, Председатель Правления, Отбасы банк
- Алма Обаева, Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС»)"
- Елдос Куанышбеков, заместитель Председателя, Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан
- Нурхат Кушимов, генеральный директор, Комитет по регулированию финансовых технологий МФЦА
- Майкл Ракман, CEO и основатель Senteo incorporated. Международный эксперт в Customer Experience, Relationship Management, Loyalty и Business Transformation
- Айдос Жумагулов, советник председателя совета директоров, Freedom Finance Bank Kazakhstan
- Нурлан Сарсебеков, заместитель Председателя Правления, ForteBank
- Антон Мусин, главный управляющий директор по IT и инновациям, Halyk Bank
- Дмитрий Комиссар, генеральный директор, маркетплейс ForteMarket
- Бекжан Мутанов, заместитель генерального директора, Tech Hub МФЦА
- Мольдер Рысалиева, генеральный директор Ozon в Казахстане
- Мария Емельянова, руководитель розничного бизнеса, Home Credit Bank Казахстан
- Динара Абдыкулова, директор департамента Цифровой Банк, Altyn Bank
- Федор Вирин, партнер, аналитическая компания Data Insight
- Александр Чернощекин, старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса, ПСБ
- Виталий Копысов, директор по инновациям, банк Синара
- Олегжан Бекетаев, управляющий директора по маркетингу, PR, ESG, JUSAN банк
- Серик Байганин, заместитель руководителя Управления цифровизации г.Алматы
- Бекарыс Нурумбетов, руководитель мобильных финансов в Tele2
- Сергей Коптик, руководитель мобильных финансовых сервисов Kcell
- Всеволод Шабад, независимый эксперт по кибербезопасности и ИТ, ex-CISO Halyk Bank, ex-CIO Acronis и Sberbank.KZ
- Алексей Ильин, управляющий партнёр, компания AI Fusion
- Азамат Османов, генеральный директор Magnum
- Алибек Калабаев, руководитель проектного офиса Транспортный холдинг города Алматы
- Никита Орешкин, технический директор по IT решениям Huawei
- Дмитрий Ищенко, заместитель генерального директора, Ассоциация ФинТех
- Асель Абдрахманова, руководитель направления корпоративных инноваций Tech Hub МФЦА
- Константин Аушев, партнер, руководитель технологической практики KPMG в Центральной Азии и другие
Ключевые темы Форума:
- Финтех как культура банковской индустрии
- Ускорение создания продуктов и цифровой трансформации. От «Банки + Финтех» к «Банки = Финтех».
- Цифровые валюты центральных банков – CBDC. Перспективы для стран Центральной Азии
- Развитие национальных и международных платежных систем
- Цифровизация государственных сервисов
- Криптовалютная индустрия 2022 От супероптимизма до разочарования
- Рынок трансграничных денежных переводов. Акценты мирового и регионального масштабов
- Клиентский опыт в цифровую эпоху
- Искусственный интеллект и машинное обучение
- Open Banking и Open API. Как они меняет рынок традиционного банкинга
- Большие данные. Дальнейшие трансформации банковского ландшафта
- Будущее необанков. От нынешнего безвременья до суперэффективных услуг классических банков или интеграционных платформ
- Финансовые маркетплейсы. Результаты активности. Логика дальнейшего развития
- Экономика экосистемы – один из важнейших аспектов создания маркетплейса
- Цифровой банк для малого бизнеса на фоне изменений банковского ландшафта
- e-Commerce в роли аналога финтеха для ритейла. Самостоятельный продукт для национального рынка
- Удаленная идентификация – гарантия свободы выбора продуктов и сервисов
- Системы мгновенных (быстрых) платежей. Что дальше? Сохранение банковской монополии или «Банк как сервис»?
- Проблемы развития inhouse разработки. Востребованность и реализация
- Цифровая ипотека – реальный шаг к Open Banking
- Ситуация на мировом рынке АТМ
- Пандемия и банкоматный бизнес. Ключевые изменения в количестве и функционале банкоматных сетей
- Банкомат как сервис. Специфика. Международный опыт
- Цифровые профили клиентов. Цифровой онбординг – вовлечение и удержание клиента
- NFT – новый взгляд на технологии невзаимозаменяемых токенов. Использование в среднесрочной перспективе
Видеоанонс Форума уже доступен по ссылке
Свое участие в ПЛАС-Форуме в качестве спонсоров и партнеров уже подтвердили следующие компании:
Visa – Титульный спонсор
BS/2 – Генеральный спонсор
«Бухта», IBS Project – Платиновые спонсоры
Thales, Vision Labs, software Group, LifePay, Tarlan Payments, Check Point, eComCharge, Redmadrobot.kz, tietoevry, Касперский, Контур, Paymob, RapidSoft, EVAM, Евразийский Банк, Genesys – Золотые спонсоры
FBS, Dataphone, Qiwi, GRG – Серебряный спонсор
«ОСТКАРД», INthemeLab, «АТМ Альянс», Шторм Технологии, ART Bank, JetPay, Boimetric, Sunmi, MTS, One Vision, Citynet, ЦРТ – Бронзовые спонсоры
Международный банк Таджикистана – Спонсор регистрации
Ассоциация корпоративных казначеев, Казахстанская ассоциация технологий блокчейна, Евразийская ассоциация цифровых активов, ИИ и блокчейн технологий, Ассоциация блокчейн и индустрии дата центров в Казахстане, Tech Hub МФЦА, «Руссофт», Ассоциация ПО, Ассоциация Финтех Старт – Ассоциированные партнеры
«Выберу.ру», Франко-российская торгово-промышленная палата, НПС, Logirus, TimeLottery, «Гарант.ру», Mobile Business.by, «Финам», ИТ-журнал JETINFO, РИА «Банки и Финансы», Quick Shock, infopark.by, «Вестник связи», ICT «Инфокоммуникации онлайн», Frank Research Group, GLOBALTRUST.RU, «Интеркрим-пресс», Bluescreen.kz, Banker.kz, HeadHunter KZ, Almaty TV, Businessmir.kz – Информационные партнеры
Подробнее об итогах ПЛАС-Форума 2021: https://plusworld.ru/daily/cat-exhibitions_and_conferences/finteh-bez-granits-tsifrovaya-evraziya-chto-pokazal-pervyj-v-kazahstane-plas-forum/
Уверены, что ПЛАС-Форум станет площадкой для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов.
Организатор форума:
Информационная поддержка: «PLUSworld.ru» и «Retail-Loyalty.org».
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