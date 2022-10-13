3-й Международный ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» – уже в октябре

13 октября 2022, 15:08

26–27 октября 2022 года. в г. Алматы, Казахстан пройдет 3-й Международный ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия»

предоставлено пресс-службой

Представляем Вам экспертов индустрии – спикеров нашего ПЛАС-Форума, которые уже присоединились к участию:

  • Жанар Самаева, заместитель Председателя, Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан
  • Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане
  • Ляззат Ибрагимова, Председатель Правления, Отбасы банк
  • Алма Обаева, Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС»)"
  • Елдос Куанышбеков, заместитель Председателя, Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан
  • Нурхат Кушимов, генеральный директор, Комитет по регулированию финансовых технологий МФЦА
  • Майкл Ракман, CEO и основатель Senteo incorporated. Международный эксперт в Customer Experience, Relationship Management, Loyalty и Business Transformation
  • Айдос Жумагулов, советник председателя совета директоров, Freedom Finance Bank Kazakhstan
  • Нурлан Сарсебеков, заместитель Председателя Правления, ForteBank
  • Антон Мусин, главный управляющий директор по IT и инновациям, Halyk Bank
  • Дмитрий Комиссар, генеральный директор, маркетплейс ForteMarket
  • Бекжан Мутанов, заместитель генерального директора, Tech Hub МФЦА
  • Мольдер Рысалиева, генеральный директор Ozon в Казахстане
  • Мария Емельянова, руководитель розничного бизнеса, Home Credit Bank Казахстан
  • Динара Абдыкулова, директор департамента Цифровой Банк, Altyn Bank
  • Федор Вирин, партнер, аналитическая компания Data Insight
  • Александр Чернощекин, старший вице-президент - руководитель блока цифрового бизнеса, ПСБ
  • Виталий Копысов, директор по инновациям, банк Синара
  • Олегжан Бекетаев, управляющий директора по маркетингу, PR, ESG, JUSAN банк
  • Серик Байганин, заместитель руководителя Управления цифровизации г.Алматы
  • Бекарыс Нурумбетов, руководитель мобильных финансов в Tele2
  • Сергей Коптик, руководитель мобильных финансовых сервисов Kcell
  • Всеволод Шабад, независимый эксперт по кибербезопасности и ИТ, ex-CISO Halyk Bank, ex-CIO Acronis и Sberbank.KZ
  • Алексей Ильин, управляющий партнёр, компания AI Fusion
  • Азамат Османов, генеральный директор Magnum
  • Алибек Калабаев, руководитель проектного офиса Транспортный холдинг города Алматы
  • Никита Орешкин, технический директор по IT решениям Huawei
  • Дмитрий Ищенко, заместитель генерального директора, Ассоциация ФинТех
  • Асель Абдрахманова, руководитель направления корпоративных инноваций Tech Hub МФЦА
  • Константин Аушев, партнер, руководитель технологической практики KPMG в Центральной Азии и другие

Ключевые темы Форума:

  • Финтех как культура банковской индустрии
  • Ускорение создания продуктов и цифровой трансформации. От «Банки + Финтех» к «Банки = Финтех».
  • Цифровые валюты центральных банков – CBDC. Перспективы для стран Центральной Азии
  • Развитие национальных и международных платежных систем
  • Цифровизация государственных сервисов 
  • Криптовалютная индустрия 2022 От супероптимизма до разочарования
  • Рынок трансграничных денежных переводов. Акценты мирового и регионального масштабов
  • Клиентский опыт в цифровую эпоху
  • Искусственный интеллект и машинное обучение
  • Open Banking и Open API. Как они меняет рынок традиционного банкинга
  • Большие данные. Дальнейшие трансформации банковского ландшафта
  • Будущее необанков. От нынешнего безвременья до суперэффективных услуг классических банков или интеграционных платформ
  • Финансовые маркетплейсы. Результаты активности. Логика дальнейшего развития
  • Экономика экосистемы – один из важнейших аспектов создания маркетплейса
  • Цифровой банк для малого бизнеса на фоне изменений банковского ландшафта
  • e-Commerce в роли аналога финтеха для ритейла. Самостоятельный продукт для национального рынка
  • Удаленная идентификация – гарантия свободы выбора продуктов и сервисов
  • Системы мгновенных (быстрых) платежей. Что дальше? Сохранение банковской монополии или «Банк как сервис»?
  • Проблемы развития inhouse разработки. Востребованность и реализация
  • Цифровая ипотека – реальный шаг к Open Banking
  • Ситуация на мировом рынке АТМ
  • Пандемия и банкоматный бизнес. Ключевые изменения в количестве и функционале банкоматных сетей
  • Банкомат как сервис. Специфика. Международный опыт
  • Цифровые профили клиентов. Цифровой онбординг – вовлечение и удержание клиента
  • NFT – новый взгляд на технологии невзаимозаменяемых токенов. Использование в среднесрочной перспективе

Видеоанонс Форума уже доступен по ссылке

Свое участие в ПЛАС-Форуме в качестве спонсоров и партнеров уже подтвердили следующие компании:

VisaТитульный спонсор

BS/2 – Генеральный спонсор

«Бухта», IBS Project – Платиновые спонсоры

Thales, Vision Labs, software Group, LifePay, Tarlan Payments, Check Point, eComCharge, Redmadrobot.kz, tietoevry, Касперский, Контур, Paymob, RapidSoft, EVAM, Евразийский Банк, Genesys – Золотые спонсоры

FBS, Dataphone, Qiwi, GRG – Серебряный спонсор

«ОСТКАРД», INthemeLab, «АТМ Альянс», Шторм Технологии, ART Bank, JetPay, Boimetric, Sunmi, MTS, One Vision, Citynet, ЦРТ – Бронзовые спонсоры

Международный банк Таджикистана – Спонсор регистрации

Ассоциация корпоративных казначеев, Казахстанская ассоциация технологий блокчейна, Евразийская ассоциация цифровых активов, ИИ и блокчейн технологий, Ассоциация блокчейн и индустрии дата центров в Казахстане, Tech Hub МФЦА, «Руссофт», Ассоциация ПО, Ассоциация Финтех Старт – Ассоциированные партнеры

«Выберу.ру», Франко-российская торгово-промышленная палата, НПС, Logirus, TimeLottery, «Гарант.ру», Mobile Business.by, «Финам», ИТ-журнал JETINFO, РИА «Банки и Финансы», Quick Shock, infopark.by, «Вестник связи», ICT «Инфокоммуникации онлайн», Frank Research Group, GLOBALTRUST.RU, «Интеркрим-пресс», Bluescreen.kz, Banker.kz, HeadHunter KZ, Almaty TV, Businessmir.kz – Информационные партнеры

Подробнее об итогах ПЛАС-Форума 2021: https://plusworld.ru/daily/cat-exhibitions_and_conferences/finteh-bez-granits-tsifrovaya-evraziya-chto-pokazal-pervyj-v-kazahstane-plas-forum/

Уверены, что ПЛАС-Форум станет площадкой для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов.

Организатор форума:

Информационная поддержка: «PLUSworld.ru» и «Retail-Loyalty.org».

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