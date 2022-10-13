Базовая инфляция в США вышла на 40-летний максимум

Данные Министерства труда США в четверг показали, что индекс потребительских цен (CPI) вырос в сентябре на 0,4% против 0,1% в августе. В годовом выражении темпы инфляции снизились с 8,3% до 8,2%. Это превысило прогнозы аналитиков, ожидавших 8,1% за год и 0,2% за месяц.

Темпы роста цен на энергоносители замедлились до 19,8% после скачка на 23,8% в сентябре. В том числе бензин подорожал на 18,2%, цены на электричество выросли на 15,5%, а на природный газ — на 33,1%. Стоимость продуктов питания выросла на 11,2%, подержанные автомобили и грузовики подорожали на 7,2%.

Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 6,6% в годовом выражении. Это самые высокие темпы его роста с 1982 года. За сентябрь он прибавил 0,6%. Это также превысило ожидания аналитиков.

Первой реакцией рынка на это было падение. Упали акции в США, а доходность казначейских облигаций резко выросла. Ставка по 30-летним бумагам достигала 4% — это самый высокий уровень с 2011 года.

Срочный рынок, по данным CME FedWatch Tool, повысил оценку вероятности подъема ставки ФРС в ноябре на 75 б.п. и более до 100%. При этом впервые он увидел небольшие шансы даже на повышение на 100 б.п.

