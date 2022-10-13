Белый дом опасается последствий введения «потолка» цен на российскую нефть

В администрации президента Байдена нет единого мнения о целесообразности введения ограничений на российскую нефть, переговоры о котором вступили в решающую фазу. Ряд помощников американского президента опасаются, что после недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн бар./д. введение «потолка» цен на нефть из России может принести больше вреда, чем пользы: спровоцировать вместо ожидаемого снижения цен на нефть их взлет.

Американцы хотят решить две противоположные задачи: с одной стороны, ограничить доходы России от продажи нефти, а с другой, сохранить на рынке максимально возможный ее объем, чтобы не допустить взлета цен на «черное золото». Задача была трудновыполнимой в самого начала, но она стала еще труднее после саммита ОПЕК+ на прошлой неделе, на котором нефтедобывающие страны договорились о крупном снижении добычи нефти.