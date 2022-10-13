Белый дом опасается последствий введения «потолка» цен на российскую нефть

В администрации президента Байдена нет единого мнения о целесообразности введения ограничений на российскую нефть, переговоры о котором вступили в решающую фазу. Ряд помощников американского президента опасаются, что после недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн бар./д. введение «потолка» цен на нефть из России может принести больше вреда, чем пользы: спровоцировать вместо ожидаемого снижения цен на нефть их взлет.
Американцы хотят решить две противоположные задачи: с одной стороны, ограничить доходы России от продажи нефти, а с другой, сохранить на рынке максимально возможный ее объем, чтобы не допустить взлета цен на «черное золото». Задача была трудновыполнимой в самого начала, но она стала еще труднее после саммита ОПЕК+ на прошлой неделе, на котором нефтедобывающие страны договорились о крупном снижении добычи нефти.
Сотрудники президентской администрации собираются почти ежедневно и ломают головы над тем, как решить эти противоположные задачи. Их задача усложняется еще и тем, напоминает Bloomberg, что Россия явно не собирается сидеть и смотреть, как в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне решают, по какой цене ей можно продавать свою нефть. Российские официальные лица и президент Путин лично неоднократно заявляли, что Россия не будет продавать нефть странам, которые присоединятся к ограничениям.
Некоторые сотрудники Белого дома опасаются усиления волатильности на нефтяных рынках, которые в этом году сильно штормит. Диапазон колебания цен впечатляет – от 80 долларов за баррель в третьем квартале до 140 в марте, после начала СВО на Украине. После решения ОПЕК+ о снижении добычи цена барреля нефти марки Brent поднялась сегодня утром до 92,4 долларов за баррель на азиатских площадках.
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак, отвечающий за энергетику, согласен со скептиками в Вашингтоне и Брюсселе. Он тоже считает, что ограничение цен на российскую нефть создаст «очень плохой прецедент» и ударит главным образом по тем, кто его вводит. Он также вновь повторил, что такой механизм неприемлем для России.
Негодование в Конгрессе и Белом доме коварством Саудовской Аравии, которая, по мнению американцев, воткнула им нож в спину, фактически объединившись с Россией, понятно. Сейчас «потолок» цен на российскую нефть опасен вдвойне. Особенно недовольны Эр-Риядом демократы во главе с Джо Байденом, которые уверены, что принятие решения о снижении добычи менее чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс направлено, в первую очередь, против них. В Эр-Рияде к истерике в Вашингтоне и угрозам из-за океана относятся спокойно. Саудиты указывают на «благородные цели» снижения – стабилизация нефтяных рынков и говорят о важности стратегических отношений с США.
Несмотря на опасения последствий ограничений цен в Вашингтоне продолжают работать над ними вместе с союзниками из Европы. Ожидается, что окончательное решение о цене российской нефти и последних деталях плана будет принято в конце октября. Об этом, например, говорится в совсем свежем заявлении Министерства финансов США. План поддерживают министр финансов Джанет Йеллен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и, конечно, сам президент Байден.