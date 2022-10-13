Более 3 000 машин переработает компания из Москвы

Московское предприятие «Вторалюминпродукт» с января по сентябрь этого года приняло на переработку и утилизировало более 2,5 тысяч автомобилей, а также свыше 800 автобусов и грузовиков. Об этом сообщил 13 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что современные технологии авторециклинга позволяют извлекать из утилизируемых машин до 98% черных и цветных металлов и использовать их повторно. Таким образом значительно снижается нагрузка на экологию, а сданное в утиль транспортное средство становится источником вторичных материальных ресурсов.

«В Москве утилизацией машин занимается промышленное предприятие «Вторалюминпродукт», чьи производственные мощности позволяют перерабатывать до 5 тысяч авто в месяц. С начала 2022 года компания переработала более 2,5 тысяч машин и свыше 800 автобусов и грузовиков», — рассказал Владислав Овчинский.

Напомним, что в этом году предприятие также стало партнером московского сервиса «Вывоз ненужных вещей». С его помощью жители могут оставить заявку, и их вышедшую из строя крупногабаритную технику или автомобиль утилизируют бесплатно. На переработку принимаются также другие металлические предметы. В рамках этого проекта в компанию уже поступило несколько десятков таких обращений.

«Наше предприятие участвовало в разработке федеральной программы по утилизации в начале 2000-х годов и сейчас активно помогает в актуализации законодательства по этому направлению. Мы занимаемся утилизацией транспортных средств для юридических лиц и работаем с населением через совместный проект с правительством Москвы», — сказал генеральный директор ООО «ПК "Вторалюминпродукт"» Илья Качапин. По его мнению, это прекрасная возможность сделать утилизацию старого автомобиля доступной для экоответственных жителей города.