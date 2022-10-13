Британская болезнь грозит расползтись по европейским рынкам

В среду кризис на рынке британского госдолга вернулся в острую фазу. Доходность 20-ти и 30-летних Gilt достигла самого высокого уровня с 2002 года, составив 5,195% и 5,1% соответственно. Они превысили 5% впервые с тех пор, как 28 сентября Банк Англии приступил к интервенциям на рынке гособлигаций.

Причем, он их еще не завершил. Но уже одно только приближение 14 ноября, на которое назначено окончание программы, нервировало рынок. Теперь же регулятор еще и показал, что готовится к этому всерьез: во вторник вечером управляющий Банком Англии Эндрю Бейли заявил, что прекратит экстренную скупку облигаций, как и планировалось, в конце этой недели.

Это был шок для рынка. Многие ждали, что этого не случится, ведь пенсионные лоббисты, не скрывая, призывали государство не останавливать поддержку. Именно колоссальные проблемы пенсионных фондов, вызванные ростом доходности гособлигаций, и были причиной начала интервенций.

Из-за резкого падения котировок gilts пенсионным фондам внезапно потребовались огромные суммы для внесения залогов по сложным инвестиционным стратегиям LDI (liability-driven investment strategies). Этот сегмент рынка оценивается примерно в 1,6 трлн фунтов. Как признавал впоследствии сам Банк Англии, 28 сентября речь шла о принудительных продажах бондов на 50 млрд фунтов.

И случившееся благодаря интервенциям падение доходности 30-летних Gilt на 146 базисных пунктов на какое-то время поддержало фонды. Но уже на прошлой неделе на фоне нарастающего хаоса на рынке требования пенсионных схем к залогам выросли. Если прежде закладывались на возможность изменения доходности на 100–150 б. п., то теперь требования увеличились до 300 б.п. и даже 500 б. п.

Вчера Reuters приводило данные руководителя отдела клиентских решений Kempen Capital Management Никеша Пателя, рассчитавшего влияние роста доходности на пенсионные схемы. На каждое потенциальное ее изменение на 100 б.п. в совокупности должно быть размещено 160 млрд фунтов стерлингов в качестве залога. По его оценкам, общий объем наличных средств, которые требуются фондам, может превышать 320 млрд фунтов стерлингов.

И в этой ситуации во вторник вечером Эндрю Бейли призвал пенсионные фонды, управляющие компании и иных инвесторов спешно завершить процесс закрытия позиций, которые они не могут удерживать. «У вас осталось три дня, – заявил он. – Вы должны сделать это».

Неудивительно, что котировки рухнули. Но спустя несколько часов все изменилось. Банк Англии совершил крупнейший раунд экстренных закупок с момента начала интервенций в сентябре. В общей сложности он в среду купил облигаций на 4,56 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд). Доходность 30-летних облигаций упала до 4,776%, но затем вновь начала потихоньку расти и в среду вечером составляла 4,798%.

«Все возможно в суматошном мире британской политики», — прокомментировал эти скачки агентству Bloomberg главный валютный стратег Societe Generale Кит Джакс.

И именно так, как к «больному человеку Европы», теперь относятся к британскому рынку многие инвесторы. Болезнь между тем уже начинает перебираться на континент.

Доходность 10-летних германских Bund в среду подскакивала с 2,301% до 2,423%. Это ее максимум с июля 2011 года. В Италии, куда более уязвимой для долгового кризиса, доходность аналогичных гособлигаций выросла с 4,657% до 4,882%.

К вечеру, как и в Великобритании, облигации в Европе подросли. Но если до пятницы Банк Англии не передумает, то мало никому не покажется. А операция по экстренному выкупу долгов, начинавшаяся как успешный проект по предотвращению кризиса государством, обернется грандиозным фиаско, которое распространит заражение уже на весь мир. И именно это заставляет рынок думать, что управляющий Банка Англии скоро опять переобуется в воздухе.

«Несмотря на комментарии Бейли об обратном, нам кажется вероятным, учитывая текущую волатильность рынка золота, что Банк Англии будет вынужден продолжить интервенции в долгосрочной перспективе», – цитировало в четверг вечером Reuters аналитиков RBC.

