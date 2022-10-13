Дальний Восток станет флагманом импортозамещения

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание с главами дальневосточных регионов. Одним из важнейших вопросов заседания стала поддержка ведущих предприятий ДФО, участвующих в программе импортозамещения.

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В ДФО разовьют инфраструктуру

«Условия работы этих предприятий в текущих условиях изменились. Вся экономика страны перестраивается. Мы должны поддерживать предприятия, которые помогают для обеспечения успешных действий нашей страны. И губернаторам, и Минвостокразвития надо приложить все усилия для того, чтобы задачи, стоящие перед этими предприятиями, были выполнены в полном объёме. Мы ведём эту работу вместе с Минпромторгом», — отметил в ходе мероприятия Юрий Трутнев.

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Как говорится в сообщении на официальном сайте полпреда, вице-премьер поручил Минвостокразвития разработать предложения по поддержке данных предприятий Дальнего Востока для расширения существующих производств, привлечения кадров, обеспечения специалистов жильём.

Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS, напомнил «Эксперту», что недавно Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития выработать предложения по поддержке предприятий ДФО, участвующих в программе импортозамещения. Главная задача — выработать комплекс мер поддержки с целью повышения эффективности работы предприятий и институтов в условиях санкций и решения проблем с импортозамещением.

Работа по выявлению потребностей и проблем предприятий ДФО в импортозамещающей продукции ведется давно. Как указал эксперт, Минвостокразвития уже получил и обработал информацию более чем 300 предприятий округа. Список отраслей обширен и захватывает такие сектора экономики как энергетика, судостроение, строительство, горнодобывающая и пищевая промышленность, агропромышленный сектор. Все данные будут использованы для выработки предложений по улучшению инвестиционного климата на Дальнем Востоке, снижению административного давления, поддержка производств по перестройке логистических цепочек и импортозамещению.

Составлен также список из более трехсот позиций критических комплектующих необходимых для работы предприятий в условиях санкций, отметил Владимир Сагалаев. На данный момент мер недостаточно для полного замещения иностранных технологий, ограниченных к ввозу санкциями, поэтому необходимо разработать дополнительные меры по замещению технологий не только для Дальнего Востока, но и для всей России. Предложения по поддержке могут включать в себя финансирование и расширения существующих дальневосточных производств и предприятий, выгодные условия и льготные программы по привлечению специалистов и кадров.

Также для привлечения инвестиций для Дальнего Востока возможна поддержка и доступность программ по субсидированию процентной ставки кредитов. Дальний Восток, как указал Владимир Сагалаев, является важным макрорегионом в российской экономике и продолжает развиваться, несмотря на то, что этот год выдался непростым, прежде всего из-за санкций. На данный момент в регионе введено в эксплуатацию более 500 предприятий, реализуется свыше 2,7 тысяч инвестиционных проектов, создано более 100 тысяч рабочих мест, а в его экономику поступило порядка 2,7 трлн рублей инвестиций.

Одним из важнейших направлений работы ранее Минвостокразвития уже называло развитие социальной и инженерной инфраструктуры регионов Дальнего Востока. Еще в августе текущего года министерство сообщило, что Забайкальский, Камчатский и Приморский края в 2022 году дополнительно получат свыше 515,5 млн рублей на строительство и модернизацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры. «Такие меры — важная часть большой работы по социальному развитию центров экономического роста в субъектах Дальневосточного федерального округа», — отмечал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Санкции как стимул для развития

Как полагает основатель и CEO Бюро цифровых технологий Виталий Зарубин, Дальний Восток может выйти на первый план в решении вопроса масштабного импортозамещения для оборудования и комплектующих. Благодаря близости к Китаю, наличию подходящих производственных площадей в регионе достаточно быстро могут быть развернуты импортозамещающие производства.

В целом, считает эксперт, что касается IT-услуг, рынок российского сорта уже давно опередил рынок европейского и американского софта, особенно в части профиля и опыта компании разработчиков. «Я думаю, что санкции в целом хорошо простимулируют российское государство и бизнес к импортозамещению и широкому использованию отечественных разработок, и в то же время к тому, чтобы компании из России оказывали услуги для Америки», — поделился с «Экспертом» Виталий Зарубин.

Самым критическим ударом, считает Виталий Зарубин, будет запрет по гражданству, то есть по российскому паспорту. Пока что этого не происходило и не происходит, но единственное, что здесь огорчает — это невозможность работать с западными партнерами непосредственно юрлицам. То есть если какое-то российское юрлицо захочет работать с генеральным подрядчиком для Европы в создании дизайн-концепции или проектировании каких-либо услуг, то это окажется невозможно.

Так или иначе, уверена аналитик, наш рынок IT услуг вполне себе независимый и ему однозначно есть куда расти. «Хотя ситуация сложная, но я надеюсь на эффект пружины: российский рынок разработки сожмется, но через какое-то время при поддержке государства все же «выстрелит», — предположил Виталий Зарубин.

В ситуации, когда экономика России находится под давлением санкций, импортозамещение, запуск и развитие производств выпадающей продукции выходит на первый план, подтвердила «Эксперту» генеральный директор и собственник компании «Перманент К&М», руководитель рабочей группы «Деловой России» по импортозамещению Наталья Кириллова.

Она напомнила, что ряд мер поддержки уже принят. Из них наиболее популярны льготные займы и кредиты по программам Фонда развития промышленности и программе 1764 для субъектов МСП, льготный лизинг на приобретение оборудования. Важно повышать доступность этих программ для бизнеса, сокращать сроки рассмотрения заявок. Промышленная ипотека, которую запустили недавно, тоже имеет хороший потенциал, но эта программа пока «сырая» и требует доработки, хотя бизнес, безусловно, ее очень ждал.

Для запуска инвестпроектов бизнесу также необходимы инструменты проектного финансирования и меры поддержки спроса со стороны государства — например, офсетные контракты. «На мой взгляд, крайне важно развитие центров инжиниринга. Производственно-инновационная инфраструктура может быть даже большим подспорьем для бизнеса, чем льготные займы, при достаточном уровне финансирования и внимания со стороны государства», — заключила Наталья Кириллова.