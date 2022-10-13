Доллар развернулся от «креста»

Торги на валютном рынке начались с продолжения наметившегося вчера укрепления рубля. После первого часа торгов он укрепился к доллару более чем на процент. За единицу американской валюты на Московской бирже дают 63,6 рубля.

Пока этот рост объясняется техническими факторами. Российская валюта до вчерашнего дня падала 8 сессий подряд и была сильно перепродана. Кроме того, вчера утром оказалась практически достигнутой первая цель девальвации — 65 руб. за доллар. Наконец, на дневном графике пары вчера нарисовалась разворотная фигура «крест». В общем, все факторы технического анализа говорят в пользу ослабления позиций доллара к рублю, что мы сегодня и наблюдаем.

При этом начал сокращаться спрэд между реальным курсом доллара и фьючерсом на него. Сейчас доллар с поставкой в середине декабря можно купить по 60,8 рубля, в то время как вчера разница между наличным и «декабрьским» долларом достигала 4 рублей.

Не исключено, что некоторые спекулянты нашли возможность занять у брокеров «живые» доллары и теперь продают их, покупая при этом фьючерсные контракты. Возможно, такие, практически безрисковые, операции проводят и некоторые брокеры за счет собственных средств.

С точки зрения технического анализа, первой целью роста курса российской валюты является район чуть выше 61 руб. за доллар.

Рынок акций открылся нейтрально, но быстро перешел к росту — правда, не очень уверенному — локомотивом которого пока выступают нефтяные компании. Наибольший прирост показывает «Роснефть», дорожающая примерно на 2%. Бумага и все последние дни выглядит намного лучше рынка.

«Фундаментально эта акция — одна из самых сильных и недооцененных на российском рынке. С технической точки зрения, бумага пытается пробить сопротивление, обеспечив себе дальнейший 20-рублевый потенциал роста», — отмечает Алексей Антонов из «Алора».

Судя по характеру торгов, сегодня значительный вклад в подъем бумаги внесло закрытие шортов спекулянтами, которые пытались сыграть на понижение, но сейчас у них начали срабатывать стоп-заявки, ограничивающие убытки. Возможно и то, что в «Роснефть», как высоколиквидную и потенциально сильную бумагу, начался переток средств из акций «Газпрома», у которых нет ярко выраженных драйверов роста.

Растут и другие нефтяные тяжеловесы — акции «Газпромнефти» и «Лукойла».

Этому способствует подъем котировок «черного золота», начавшийся с открытием европейских бирж. Вчера нефть падала до $92 за баррель, отыгрывая негативные прогнозы. В частности, Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти в следующем году с $96,91 до $94,58 за баррель. Но не следует забывать, что эти оценки, что называется, вилами по воде писаны. Отчасти, это подтверждает и само ведомство: «Возможные перебои с поставками нефти и более медленный, чем ожидалось, рост добычи нефти могут привести к повышению цен на нефть, а вероятность более медленного, чем прогнозируется, экономического роста может способствовать снижению цен».

На «красном» полюсе рынка идет фиксация вчерашнего роста по бумагам строителей — «Самолета» и ЛРС, — а также в «Мечеле».

Замедлились темпы падения «Русала». Похоже, в бумаге уже отыграна большая часть «американского негатива»: вчера Bloomberg сообщил о том, что администрация Белого дома рассматривает еще один нерыночный шаг в отношении российской продукции. Обсуждается возможность введения полного запрета на ввоз российского алюминия, введение заградительных таможенных пошлин, а также наложение санкций на «Русал».

Пока непонятно, кто больше потеряет от этих мер, «Русал» или сами Штаты — ведь в августе Россия была третьим по величине экспортером алюминия в США. Вчера, кстати, на этой информации цены на алюминий выросли на 4,2%.

Что касается акций «Русала», то сейчас они торгуются на сильной технической поддержке, для пробоя которой нужны новые негативные новости.