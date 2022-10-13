Доля юаня выросла до 30% в общем объеме валютных торгов РФ

Снижение спроса на «токсичную» валюту и активизация ее продаж способствовали в сентябре укреплению рубля. При этом рост объема валютных торгов, наблюдавшийся в конце месяца, сопровождался увеличением на рынке доли юаня — в сентябре она поднялась на 7,4%, до 30,4%, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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На валютном рынке в конце сентября отмечался рост волатильности на фоне роста опасений по поводу расширения санкций, отметил регулятор. Значительное снижение спроса на «токсичную» валюту привело к активизации ее продаж, что позволило рублю укрепиться на 3% по отношению к доллару США. При этом многие участники рынка старались выйти из «токсичных» валют и переложиться в валюты дружественных стран, преимущественно юани.

«На фоне возросшей неопределенности среднедневной объем торгов с 21 по 30 сентября на биржевом валютном рынке увеличился на 61% относительно начала месяца. Основной рост объема торгов наблюдался в валютных парах CNY/RUB и USD/CNY, относительно начала месяца объем торгов вырос на 118,8% и 93,2% соответственно (в паре USD/RUB объем торгов вырос за аналогичный период на 52,1%). Доля валютных пар CNY/RUB и USD/CNY в общем объеме торгов увеличилась относительно начала месяца с 23% до 30,4%», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор уточнил, что основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к системно значимым, приобретавшие валюту для импортеров, а также иных клиентов для международных переводов. Объем покупок данной категории участников вырос с 320,5 млрд рублей в августе до 544,3 млрд рублей в сентябре. Также значительные объемы валюты приобретали дружественные нерезиденты (129,5 млрд рублей против 35,7 млрд рублей в августе).

В ЦБ также сообщили, что физлица на биржевом валютном рынке в сентябре приобрели валюты на общую сумму 139,4 млрд рублей, из них юаней – 22,7 млрд рублей. На внебиржевом рынке (через крупнейшие банки) ситуация была обратной: за месяц долларов и евро было продано на 161,8 млрд рублей. В целом за месяц на биржевом и внебиржевом рынках физические лица продали валюты на сумму 22,4 млрд рублей.

