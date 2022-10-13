Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» заявил, что НАТО ощущает бессилие перед Россией

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», известный военный эксперт и политолог Яков Кедми обратил внимание на тот факт, что что НАТО ощущает бессилие перед Россией и очень боится прямого конфликта с нашей страной.

По его словам, чем больше кричит НАТО, тем больше оно пытается прикрыть своё бессилие и страх быть напрямую втянутыми в то, что сейчас происходит на Украине конфликт, передаёт Общественная служба новостей.

Кроме того, Кедми считает, что системы ПВО NAMAS и IRIS-Т, которые Запад пообещал Украине, не являются эффективными и никак не повлияю на ход специальной военной операции.

«Несколько батарей – это не система ПВО. Они дадут поддержку Киеву в спутниковой разведке, но не более», резюмировал ветеран израильской разведки.

Ранее «Эксперт» писал, что Кедми, обратив внимание на тот факт, что Украина и Запад регулярно угрожают инфраструктуре России, предупредил, что киевский режим может попытаться уничтожить Крымский мост.

«Поэтому только полная победа России или капитуляция этих сил – это и будет условием безопасности Крымского моста и других стратегических объектов нашей страны», – подчеркнул он.