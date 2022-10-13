Эрдоган указал на необходимость обновления системы мировой безопасности

Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана на основе более справедливых принципов.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на проходящем в столице Казахстана Астане VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает ТАСС.

По словам Эрдогана, мир — это больше, чем пять постоянных членов Совбеза ООН. «Человечество переживает период, когда баланс сил изменился, а цепочки поставок были разорваны. Мы сталкиваемся с серьезными испытаниями во многих областях, от экономики до продовольственной безопасности, от энергетики до международных отношений <...>. Турция давно говорит, что мир — больше пяти. Мы считаем, что глобальная архитектура безопасности должна формироваться на основе более справедливого понимания», — подчеркнул он.

Также турецкий лидер сообщил, что целью Анкары является «скорейшее достижение перемирия» на Украине. Он выразил уверенность в том, что из нынешнего кризиса можно выйти дипломатическим путем. «Наша цель — сохранить набранный темп несмотря на трудности на местах, и остановить кровопролитие как можно скорее», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

На саммите СВМДА, который проходит 13 октября, турецкий лидер планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным последние события на Украине, зерновой коридор, а также ситуацию в Сирии. Накануне, 12 октября, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что Москва ждет от Эрдогана официального изложения инициатив по форматам возможных переговоров России с Западом.