IKEA уволила в России около 10 тысяч сотрудников

IKEA сократила число сотрудников в России до примерно 2 тыс. человек из 12 тыс.

Об этом рассказал президент и исполнительный директор нидерландской компании INGKA Group, которая управляет магазинами IKEA, Йеспер Бродин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.

Одной из причин сложностей у компании стала приостановка деятельности на российском рынке, пояснил Бродин. Еще одной причиной в он назвал инфляцию. Текущий год топ-менеджер назвал «бросающим вызов».

INGKA Group принадлежат 17 магазинов в России и один распределительный центр. Кроме того, она владеет 14 торговыми центрами «Мега». В последнем финансовом году объем продаж компании в РФ составил 1,6 млрд евро — более 4% от общего объема розничных продаж.

Магазины и заводы IKEA в России приостановили работу в начале марта, после начала спецоперации на Украине и введения многочисленных санкций против РФ. В компании сослались на сбои в логистике и пообещали сохранять все условия работы для сотрудников до конца лета. На тот момент у компании в России было 15 тыс. сотрудников. В апреле IKEA сообщила о планах сократить бизнес в РФ, уволить часть персонала и начать искать новых владельцев для своих активов.

Как писали РБК и ТАСС со ссылкой на источники, близкие к московскому правительству и к компании, IKEA хотела бы вернуться в Россию после ослабления санкционного давления и изменения экономической обстановки. Магазины будут закрыты и, возможно, сданы в аренду.

Российские поставщики IKEA начали выходить на маркетплейсы; в частности, Яндекс.Маркет сообщил, что запустил продажу продукции Борского стекольного завода Нижегородской области. Однако цены на производимые ими товары оказались выше, чем у шведского ритейлера.