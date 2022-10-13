Иран увидел перспективу поставок через свою территорию газа из РФ в страны Персидского залива

Заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех указал на возможность поставок российского газа через территорию исламской республики.

«Россия экспортирует миллиарды кубометров газа в Европу. На фоне событий на Украине объем экспорта газа уменьшился в несколько раз. Выход на новые рынки потребует средств. В этом смысле Иран предоставляет самые хорошие возможности. Через территорию Ирана можно транспортировать российские нефть и газ покупателям юга Персидского залива», — заявил Асадзадех «Интерфаксу» в кулуарах «Российской энергетической недели».

По словам заместитель министра, государства-соседи Ирана — большой рынок с высокими потребностями в газе. «Для "Газпрома" это большая возможность, чтобы экспортировать через Иран на этот рынок. Например, Пакистан — крупный потребитель газа. У них мало ресурсов, стране не хватает электроэнергии. В этом смысле сотрудничество России, Ирана и Пакистана может быть очень выгодным», — подчеркнул Асадзадех.