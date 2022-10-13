Иена достигла 32-летнего минимума

После выхода данных об инфляции в США, превысивших прогнозы, курс доллара вырос до 147,67 иен. Это его максимум по отношению к японской валюте с июля 1990 года.

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Неожиданно высокая и стабильная американская инфляция ведет к более резкому ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, чем ожидал рынок. Соответственно, разница между ставками в США и Японии будет расти быстрее, что и способствует падению курса иены.

Сейчас срочный рынок, по данным CME FedWatch Tool, абсолютно уверен в том, что в ноябре ФРС поднимет ставку на 75 б.п. Вероятность такого же подъема в декабре составляет 63%. В таком случае к концу года ставка составит 4,75% против -0,1% в Японии.

После достижения минимального уровня за 32 года курс японской валюты резко подскочил. Менее чем за минуту доллар упал до 146,41 иен.

И на рынке заговорили о том, что Банк Японии провел новую валютную интервенцию. В сентябре он сделал это впервые с 1998 года, потратив $20 млрд. В четверг же как раз и был превышен максимум августа того года.

«Рынки нервничают по поводу интервенций», — заявил Bloomberg глава отдела глобальной валютной стратегии Bank of Montreal Грег Андерсон.

Ранее в четверг Reuters сообщало, что японские официальные лица подтвердили, что готовы предпринять соответствующие шаги для противодействия чрезмерным колебаниям валюты. Однако было неясно, хотят ли они защищать определенные уровни или лишь замедлить падение курса. И возможно, теперь ответ получен.

Даже если это и была интервенция Банка Японии, а не действия другого крупного игрока, то она оказалась очень непродолжительной. Уже через 2 минуты отметка 147 иен за доллар была превышена вновь. Так что ослабление японской валюты просто замедлилось. Теперь трейдеры смотрят на максимум апреля 1990 года — 160,2 иен за доллар — как на следующую ключевую цель.