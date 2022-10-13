Иена уходит в крутое пике

Японская иена ослабла выше 146 за доллар, опустившись до минимума за 24 года и преодолев уровни, которые побудили японские власти вмешаться в валютные рынки — впервые с 1998 года. Иена находится под постоянным давлением из-за того, что Банк Японии привержен сверхлегкой политике для поддержки экономики, в то время как Федеральная резервная система США агрессивно повышает процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией.

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Такая ситуация привела к большой разнице в процентных ставках, при этом базовая доходность 10-летних облигаций США примерно на 375 базисных пунктов выше, чем у ее японского аналога. Иена, в силу характера финансово-экономических связей Штатов и Японии, особенно чувствительна к разнице в доходности долгосрочных гособлигаций двух стран. Доходность 10-летних долговых бумаг США находится вблизи от 14-летнего максимума (чуть ниже 4,0%), тогда как доходность аналогичных японских бумаг удерживается около нулевой отметки.

Рост цен на сырье и энергоносители также оказал давление на валюту, поскольку вынуждает японские фирмы покупать еще больше долларов для расчетов по импорту. Между тем, министр финансов Шуничи Сузуки заявил, что власти предпримут необходимые шаги, если потребуется. Однако, пишет Reuters, аналитики полагают, что вмешательство Банка Японии окажет лишь кратковременную поддержку валюте, поскольку Токио, вероятно, будет трудно получить согласие от партнеров G7 на фактическое проведение интервенции по покупке иены.

«Я думаю, что министерство финансов не будет вмешиваться на данном этапе и ограничится устными предупреждениями, — отметил изданию Такеши Минами, главный экономист Исследовательского института Норинчукин в Токио. — До заседания ФРС по установлению ставок еще неделя. Я не думаю, что рынки верят, что министерство будет вмешиваться при текущих уровнях пары доллар/иена».

Кто не повышает ставку — тот не выигрывает

Японская иена продолжает обвальное падение относительно доллара, свидетельствует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Сейчас за доллар дают 146,4 иены, при том что в январе было 115, а два года назад 100. Таким образом, с начала этого года потери иены составляют 27%, а с ковидного весеннего дна 2020 года, когда иена еще рассматривалась в качестве тихой гавани, падение японской валюты превысило 45%, сделав ее одной из самых слабых в мире среди крупнейших экономик.



Причины падения иены лежат на поверхности. Это, в первую очередь, неготовность ЦБ Японии в условиях высокой инфляции повышать ставки и сокращать фискальные траты при одновременной жесткости ФРС США, говорит эксперт. Происходит резкое расхождение ставок кредитного рынка Японии и США, и иена становится неинтересной. И уж точно больше не выступает защитным инструментом в ситуации неопределенности.



Добавляет негатива стагнация экономики, сильно зависящей от импорта сырья, продолжает Зельцер. На фоне дорогих энергоносителей затраты производителей резко растут, что переносится на конечный продукт и снижает потребительский спрос. В такой обстановке ждать от нацвалюты, что она будет сильной, довольно странно. В сентябре ЦБ Японии пришлось даже прибегнуть к экстренной валютной интервенции — впервые за четверть века, — но спустя два дня после вмешательства регулятора иена вновь ослабла, эффект растворился, а резервы страны сократились.



Менять монетарно-фискальную политику финансовые власти страны не торопятся; такими темпами иена рискует продолжить свободное падение, а валютная пара USD/JPY в ближайшие месяцы может достичь 150, считает Михаил Зельцер. Что же до российского рынка, то аналитик напоминает, что на Мосбирже уже с 8 августа торги по валюте Японии не проводятся — на фоне высоких рисков расчетов в токсичной валюте страны-санкционера.

Неудержимый доллар

Сегодня и завтра на рынки валют — да и на многие другие финансовые рынки — сильное влияние будут иметь макроэкономические данные по Соединенным Штатам: по инфляции в виде индекса потребительских цен (индекс CPI), по розничным продажам и индексу потребительской активности от Мичиганского университета.

Если эти данные подтвердят появившуюся сегодня после публикации индекса цен производителей (PPI) уверенность в новом витке ускорения инфляции, то ФРС будет вынужден и дальше повышать процентную ставку, поднимая ее более высокими темпами, указывает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, В частности, на предстоящем заседании 2 ноября ставка вырастет с почти стопроцентной вероятностью на 0,75%. Естественно, что такая ситуация негативно сказывается на настроениях инвесторов, и, в свою очередь отражается в продажах на рынке акций и переводе капитала в защитный актив — доллар.

Уже сегодня или в предстоящие дни котировки доллара к иене могут продолжить повышение, что приведет к достижению максимума с августа 1998 года в районе уровня 148, считает аналитик. Следующей целью для долларовых «быков», по его мнению, станет район разворотов трендов и локальных максимумов более ранних 90-х годов — 150—153. Но их достижение, скорее всего, произойдет не сегодня, а в предстоящие недели.

Если же инициатива перейдет к продавцам, то котировки могут достичь первой цели в районе 145, считает Свирин. Дальнейшее снижение спроса на доллар, по его мнению, приведет к движению цены до 139,20—140 иен. Но пока восходящий тренд выглядит все же наиболее вероятным. Об этом говорит анализ графиков (долгосрочный тренд, сформировавшийся в 2020 году, остается актуальным), а также опасения по поводу повышения процентных ставок.

Слабости японской валюты способствуют, с одной стороны, мягкость Банка Японии, безуспешно сражающегося со слабой рыночной конъюнктурой и по-прежнему низкой инфляцией, с другой — повышение долларовых ставок и перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС, стимулирующие отток капитала в долларовые активы, соглашается начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

По мнению эксперта, в условиях ожиданий как минимум еще одного резкого, на 75 б.п., «хайка» по итогам следующего заседания ФРС (состоится 1-2 ноября), а также слабого аппетита к риску, доллар вряд ли можно будет удержать от выхода в зону 150—160 иен, которая выглядит базовой целью текущего движения.