Как стать настоящей бизнес-леди: смотри новое реалити-шоу «СВЕРХНОВАЯ» на телеканале RU.TV

В каждой серии проекта топовые эксперты из будут обучать девушек, прошедших кастинг, ведению бизнеса и помогать прокачивать профессиональные навыки.

Самой талантливой и амбицизной достанется главный приз – 5 000 000 рублей на развитие собственного бизнеса.

А в финале участниц шоу ждет концерт с участием звезды телеканала RU.TV.

Конечно, борьба за победу будет серьёзной. Результаты участниц будет оценивать экспертное жюри, в том числе бизнес-вумен, певица, телеведущая и актриса Елена Север.

«У современной женщины в России гораздо больше возможностей найти себя и реализоваться, чем ещё 10–20 лет назад, – говорит Елена Север. – И всё же женщины, как и прежде, нуждаются в поддержке. Не секрет, что им сложнее развиваться в бизнесе, определённые препятствия, особенно в регионах, безусловно, есть. Бизнес-реалити «СВЕРХНОВАЯ» призвано не только поддержать участниц и помочь им реализовать себя в бизнесе, но и поддержать всех зрительниц телеканала RU.TV. Напомнить им: вы сильные, вы можете всё!»

Ведущая проекта – Яна Чурикова, также поделится с участницами секретами успеха.

Смотрите бизнес-реалити «СВЕРХНОВАЯ» в эфире телеканала RU.TV с 21 октября.