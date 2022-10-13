Группе Х5 одобрили покупку доли в сибирских сетях «Слата» и «Красный Яр»

ФАС одобрила ходатайства крупнейшего российского ретейлера X5 Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих ООО «Маяк» (сеть супермаркетов «Слата») и ООО «Смарт» (гастрономы «Красный Яр»).

Как сообщается на сайте антимонопольного ведомства, одобрение на сделку выдано при условии обеспечения ретейлером взятых на себя дополнительных социальных обязательств по снижению цен на социально значимые товары.

На присоединяемые сети должны распространиться действующие в Х5 добровольные обязательства — таким образом, наценки на отдельные позиции продовольственных товаров в магазинах «Слата» и «Красный Яр» в течение года будут установлены на уровне не выше 10% или 5% от цены приобретения.

Также Х5 и «Смарт» до 1 октября 2023 года обязаны снизить до 35% долю от общего оборота продовольственных товаров в границах одного из муниципальных образований Красноярского края.

Кроме того, ФАС предписала обеспечить исполнение всех заключенных приобретаемыми компаниями договоров и дополнительные меры поддержки поставщиков.

Этим летом Х5 договорилась о стратегическом партнерстве с группами компаний «Красный Яр» и «Слата», которые являются одними из ведущих розничных сетей Восточной Сибири. В рамках партнерства Х5 приобретет 70% сетей, обе при этом продолжат работу под своими брендами.

Позже Х5 учредила ООО «Икс5-Восточная Сибирь», в которой владеет 70% долей. Через эту компанию будет осуществляться управление сетями «Красный Яр» и «Слата». Стратегическое управление этой УК будет осуществлять совет директоров, в который войдут представители X5, а также представители торговых сетей «Красный Яр» и «Слата». Операционное управление двумя торговыми сетями будет осуществляться их текущим менеджментом.

Сеть «Красный Яр» включает 226 магазинов в Красноярском крае, Туве и Хакасии, у «Слаты» 362 точек в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тыс. кв. м. У группы Х5 по состоянию на конец июня почти 19,78 тыс. магазинов.