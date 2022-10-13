Концерн Volkswagen направит 2,4 млрд евро на технологии для машин на автопилоте в КНР

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG инвестирует 2,4 млрд евро в запуск совместного предприятия по разработке программного обеспечения для транспортных средств с возможностью автономного вождения в Китае.

Как сообщили в самой компании, подразделение концерна Cariad, разрабатывающее софт для таких автомобилей, запустит СП с китайской Horizon Robotics. Cariad будет владеть 60% предприятия, Horizon Robotics — оставшимися 40%.

Новая структура будет заниматься интеграцией множества функций автономного вождения в одном чипе. Разработка позволит повысить стабильность системы, а также снизить издержки и энергопотребление, рассказали в автоконцерне.

В прошлом месяце стало известно, что Volkswagen допускает возможность переноса производства из Германии и Восточной Европы в случае, если дефицит газа в регионе будет создавать слишком большие сложности. По словам директора по закупкам компании Гэна У, такой вариант представляется вероятным в среднесрочной перспективе, сообщило Bloomberg. Помимо ФРГ, у Volkswagen имеются производственные мощности в Чехии и Словакии — зависимость этих стран от поставок газа из РФ крайне высока.