Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии на Украине

На брифинге 13 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых успехах, которых российская армия добилась в ходе специальной операции на Украине.

Согласно озвученным им данных, за последние сутками российские войска отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Сообщается, что примерно две батальонных тактических группы пытались продвинуться в направлении населённых пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино (Херсонская область). Потери противника составили более 110 военных и 21 бронемашина.

На Краснолиманском направлении два батальонных тактических группы ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но отступили под огнем российской авиации и артиллерии. Потери противника составили около 60 военнослужащих, 2 танка, 5 БМП и 2 пикапа.

Также удалось отразить атаки ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области у населённых пунктов Орлянка и Котляровка. Здесь потери противника составили более 50 военнослужащих, 3 танка, 4 БМП и 7 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии было поражено 4 пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.

ВС РФ за сутки уничтожили 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Васюковка (ДНР), Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка (Запорожская область) и Солончака (Николаевская область)

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Червоный Запорожец (Днепропетровская область) сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских РСЗО HIMARS, а также украинских «Ольха» в районах населённых пунктов Троицкое (ЛНР), Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка (Херсонская область).

Также в районах населённых пунктов Гусельское (ДНР) и Новая Каховка (Херсонская область) сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM.

Кроме того, силами ПВО РФ в районе населённого пункта Порскалевка (Полтавская область) сбит Су-27 воздушных сил Украины. Также уничтожены 12 беспилотников в районах населённых пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка (ДНР), Владимировка (ЛНР), Таврийское, Кисилёвка, Томарино и Чайкино (Херсонская область).