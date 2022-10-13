Мобилизация не обрушила рынок труда

По данным портала SuperJob, являющегося одним из лидеров рынка IT-сервисов по поиску работы, на данный момент российский рынок труда вернулся к ситуации, которая уже была зафиксирована в начале марта. Малый бизнес сократил активность до минимума, при этом крупный бизнес свою стратегию, фактически, не изменил.

«Традиционно осень — это активный период на рынке труда. Но когда была объявлена мобилизация, он рынок вновь “закуклился”. Крупный работодатель продолжает набор, сейчас им даже сложнее, чем при каком-то нормальном развитии ситуации, потому что люди очень неохотно меняют место работы на лучшее, предпочитая стабильность. В определенных отраслях мы видим спад активности — например, в сельском хозяйстве, но он — сезонный, но в промышленности идет рост, в связи с повышением оборонных заказов и курсом на импортозамещение. Но бенефициары определенно — алкогольная и оборонная промышленность», — заявил «Эксперту» президент компании SuperJob Алексей Захаров.

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Он отметил, что в ходе общения с работодателями выяснилось — от 0,5% до 1% работников мужского пола получили повестки. Это, по его словам, примерно соответствует 300 тысячам мобилизованных. В то же время вакансий, обещающих «бронь» в случае призыва в армию, на рынке чрезвычайно мало. В основном подобным образом пытаются привлечь рабочих на заводы, сотрудников в силовые структуры, специалистов на оборонные предприятия. В резюме соискателей подобного запроса практически не встречается. Да и в целом сильного спроса на подобные вакансии в SuperJob пока не видят.

Схожая ситуация и с IT-компаниями. Ранее Минобороны РФ заявляло, что представители данной сферы могут быть освобождены от мобилизации. Тем не менее, обратил внимание Алексей Захаров, не все компании могут на 100% гарантировать «бронь».

«При этом даже уехавшие сотрудники в подавляющем большинстве продолжают работать на своих текущих работодателей — в IT-сфере давно привыкли к удаленке, и переезд в другую страну — не повод увольняться. Тем более, что даже программисты стараются сейчас держаться за свои рабочие места», — констатировал руководитель SuperJob.

Таким образом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, Алексей Захаров уверенно отметил отсутствие роста безработицы. Очевидным становится и тот факт, что работки значительно больше пострадали кратно больше в период коронавируса, когда массово сокращались в силу неверных действий компаний.

«Мы впервые видим подобную ситуацию, так как обычно осенью росла цифра официально зарегистрированных безработных. Так всегда происходит, потому что если люди теряют работу весной или летом, то они решают отдохнуть, а после обращаются в Центр занятости», — пояснил Алексей Захаров.

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Впрочем, он не исключает, что некоторые люди мужского пола сейчас опасаются приходить в подобные организации, так как не хотят получить на месте повестку. При этом на сегодняшний день Центры занятости не включены в список тех, кто уполномочен участвовать в мобилизации. Кроме того, очевидно, что некоторые безработные могли уйти на контрактную службу в армию самостоятельно.

Что касается работников находящейся в последнее время на слуху из-за своей стратегической важности для экономики сферы информационных технологий, то кратном росте вакансий в ней говорить нельзя. Хотя очевидно, на услуги IT-шников имеется повышенный спрос, в том числе — и со стороны государства. За месяц их стало больше примерно на 15%. Но здесь есть определенные нюансы.

«Любая крупная компания, например — Яндекс, вывешивая на Superjob вакансию, ищет, обычно, сразу несколько человек. То есть объявление размещено одно, а людей возьмут двух, трёх или, если придут 100, то могут и всех взять. То есть это может варьироваться. И мы, к сожалению, не знаем, есть ли какое-то снижение или повышение активности в плане набора на конкретные позиции. В том числе и потому, что подобные вакансии, висят годами и никуда не уходят. Подбор по ним идёт постоянный, но его интенсивность может меняться», — рассказал Алексей Захаров.

Кроме того, Алексей Захаров обратил внимание, что в 2022 году был виден резкий рост спроса на специалистов в области компьютерной безопасности. При этом, если средняя зарплата IT-специалистов за январь-октябрь выросла на 16,9%, то у инфобезопасников — практически на 40%, то есть — в 3-5 раз.

«Мы все знаем, что большое количество российских ресурсов подверглись хакерским атакам. В том числе и мы немного пострадали. И это только то, что мы видим. Но ведь атакам подвергались и внутренние информационные системы, которые не “светятся” в виде сайтов. Соответственно, опять же компании, которая работают в области кибербезопасности, типа Positive Technologies, безусловно, являются бенефициарами всей этой ситуации. При этом продолжается набор специалистов. Их всегда не хватало. Поэтому часть тех, кто работал где-то на стыке, с удовольствием перешла данную в область безопасности, так как заработки в ней выше существенно», — заключил он.