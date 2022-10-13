Новак сделал прогноз по мировым ценам на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии Российской энергетической недели, которая проходит в московском ЦВЗ «Манеж», сделал прогноз на 2023 год по мировым ценам на нефть.

При этом он признался, что впервые столкнулся с такой ситуацией, когда трудно прогнозировать, сколько будет стоить «чёрное золото», так как слишком высок уровень неопределённости, передаёт РИА Новости.

«Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечивать балансировку спроса и предложения, это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность в текущей ситуации, – подчеркнул Новак. – В следующем году, мы увидим, если всё-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем на рынке - плюс-минус 100 долл. за баррель. Может быть, чуть меньше».

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению Новака, добыча нефти в РФ по итогам текущего года может составить 525-530 млн тонн. По словам чиновника, ситуацию в отечественной энергетике в настоящий момент можно считать стабильной.

«Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов и реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток, что стало возможным в том числе благодаря расширению портовых мощностей», – подчеркнул вице-премьер, добавив, что наша страна останется крупным энергопартнёром для потребителей и будет одним из основных игроков мирового энергорынка.

