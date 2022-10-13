Новый сезон киноклуба Colosseum на Другой сцене «Современника» откроется показами фильмов к юбилею Олега Ефремова

В связи с этим событием театр запланировал ряд юбилейных мероприятий, а одним из концептуальных направлений этого сезона станет переосмысление уникальности и масштаба творческого наследия Олега Николаевича.

Новый сезон киноклуба позволит более объемно взглянуть на его жизнь в искусстве — на сцене и в кинематографе, — с иного ракурса рассмотреть особенности его личности, многогранность таланта и уникальный взгляд на мир.

По традиции киноклуба каждый месяц один из артистов старшего поколения, знавший Олега Ефремова лично, и один артист более молодого поколения театра представят свои любимые фильмы с участием Олега Ефремова. Всего в рамках 67-го сезона «Современник» запланировал 8 показов. В октябре фильмы для киноклуба выберут заслуженная артистка России Людмила Крылова, актеры Светлана Иванова и Никита Ефремов.

15 октября в 20.00

Картину «Мама вышла замуж» (1969 г., реж. Виталий Мельников) представит актриса театра «Современник» Светлана Иванова .

16 октября в 20.00

Фильм «Гори, гори, моя звезда» (1969 г., реж. Александр Митта) представит заслуженная артистка России Людмила Крылова .

23 октября в 20.00

Показ кинокартины «Три тополя на Плющихе» (1968 г., реж. Татьяна Лиознова) откроет актер Никита Ефремов. Показ организован при содействии Киностудии им. М. Горького – одной из старейших и крупнейших в России.

После каждого показа пройдет обсуждение с участием артиста, представившего картину зрителям. Модератором встреч киноклуба выступит киновед Андрей Апостолов.

Киноклуб Colosseum начал свою работу в декабре 2021 года и представляет собой один из значимых специальных проектов театра. Его название отсылает к кинотеатру «Колизей», в здание которого в 1974 году переехал театр «Современник». В рамках первой сессии художница Екатерина Муромцева и режиссёр Виктор Рыжаков представили шесть отечественных короткометражек, а также фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах». Картины для последующих сессий киноклуба были выбраны артистами театра «Современник».

Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации.