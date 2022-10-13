S&P 500 упал на статистике, которой не было

В этом году в дни публикации статистики по инфляции в США S&P 500 обычно падает – так произошло в 7-ми случаях из 9-ти. И это неудивительно: после января 2021 года был всего один месяц (июль 2022-го), когда эти данные оказались ниже ожиданий. В подавляющем большинстве они были выше. И чем больше рынок уверялся в том, что в ответ на это ФРС будет интенсивнее ужесточать денежно-кредитную политику, тем выраженнее становилась его реакция.
Именно поэтому самой яркой (падение S&P 500 на 4,32% за день) она была в сентябре, когда инфляция снизилась с 8,5% до 8,3% вместо ожидавшихся 8,1%. В то же время в июне индекс терял только 2,91%, хотя инфляция и выросла c 8,6% до 9,1% (ждали 8,8%).
Сейчас консенсус-прогнозы вновь говорят о 8,1%. Но вера в «ястребиность» ФРС за месяц лишь окрепла. Новая осечка аналитиков чревата обвалом, а статистика выходит до открытия основных торгов. Нормально отреагировать на нее не всегда возможно, так что решение быков постоять в стороне было объяснимо.
После начала цикла подъема ставки день, предшествовавший данным по инфляции, не завершился в минус лишь два раза из шести. И в обоих случаях оптимисты были наказаны – S&P 500 на следующих торгах падал.
В то же время особых причин для закрытия «шортов» не было. Скорее, наоборот – данные по индексу цен производителей (PPI) оказались медвежьими. В сентябре он вырос на 0,4% при прогнозе 0,2%. Оказались выше ожиданий и годовые темпы – 8,5% против 8,4%.
«Больший, чем ожидалось, рост цен производителей в сентябре усиливает опасения, что инфляция все укореняется, даже несмотря на снижение цен на некоторые сырьевые товары и ослабление шоков предложения, – отметила экономист Bloomberg Economics Элиза Уингер. – Потенциальная инфляционная спираль ‘зарплаты – цены‘, особенно в сфере услуг, заставит членов FOMC сплотиться вокруг необходимости продолжения масштабных повышений ставки».
Протоколы последнего заседания самого FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет открытого рынка ФРС США), опубликованные вчера, были почти нейтральными в смысле новостей. Но на предсказуемо «ястребином» фоне документа участники рынка опять смогли разглядеть что-то «голубиное».
Чиновники, с одной стороны, подчеркивали, что цена слишком слабых мер по борьбе с инфляцией перевешивает последствия излишне активных действий. Но, с другой – некоторые заявили, что важно «откалибровать» темпы ужесточения, чтобы снизить риск значительных неблагоприятных последствий.
«Лучом надежды стало то, что некоторые участники заседания признали: дальнейшее ужесточение необходимо контролировать в контексте неустойчивой глобальной конъюнктуры, – сообщил Bloomberg портфельный менеджер Integrity Asset Management Джо Гилберт. – Это дань быкам».
Индексы на этом фоне весь день колебались вокруг нуля. Однако в последний час началась подготовка к статистике четверга – и выросли продажи. В итоге Dow Jones Industrial Average потерял 0,1%, Nasdaq Composite – 0,09%, а S&P 500 – 0,33%.
Для последнего это самое низкое закрытие с ноября 2020 года. Он падал шесть дней подряд. Такая серия фиксировалась у него в этом году лишь раз – в конце сентября. А до этого подобного не было с февраля 2020 года, когда семью падениями стартовал знаменитый обвал в начале пандемии. Теперь статистика имеет шансы помочь S&P 500 повторить рекорд.
«Если завтрашние данные по индексу потребительских цен окажутся высоки, не удивляйтесь, увидев, как некоторые инвесторы вдруг осознают, насколько долгим может быть путь к укрощению инфляции», – говорил вчера CNBC руководитель отдела построения модельного портфеля Morgan Stanley Global Investment Office Майк Левенгарт.