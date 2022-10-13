S&P 500 упал на статистике, которой не было

В этом году в дни публикации статистики по инфляции в США S&P 500 обычно падает – так произошло в 7-ми случаях из 9-ти. И это неудивительно: после января 2021 года был всего один месяц (июль 2022-го), когда эти данные оказались ниже ожиданий. В подавляющем большинстве они были выше. И чем больше рынок уверялся в том, что в ответ на это ФРС будет интенсивнее ужесточать денежно-кредитную политику, тем выраженнее становилась его реакция.

Именно поэтому самой яркой (падение S&P 500 на 4,32% за день) она была в сентябре, когда инфляция снизилась с 8,5% до 8,3% вместо ожидавшихся 8,1%. В то же время в июне индекс терял только 2,91%, хотя инфляция и выросла c 8,6% до 9,1% (ждали 8,8%).

Сейчас консенсус-прогнозы вновь говорят о 8,1%. Но вера в «ястребиность» ФРС за месяц лишь окрепла. Новая осечка аналитиков чревата обвалом, а статистика выходит до открытия основных торгов. Нормально отреагировать на нее не всегда возможно, так что решение быков постоять в стороне было объяснимо.