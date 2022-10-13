«Оказалось, очень многое мы можем делать сами»

По данным Минздрава, около трети медицинских изделий в России произведены внутри страны. Между тем, только на ближайшие 2 года власти ставят задачу довести эту долю до 50%. Изменение экономической ситуации после начала СВО отразилось и на отечественных компаниях отрасли: испытывая определенные трудности, большинство из них смогло не просто удержаться на плаву, но и ищут пути замещения сырья, компонентов и продукции, поставки которых на российский рынок из-за рубежа серьезно усложнились. Возможность обеспечить собственных граждан лекарственными препаратами, качественными медицинскими услугами и доступность высокотехнологичного медицинского оборудования – один из важнейших элементов суверенитета страны. И производители готовы участвовать в решении этой задачи.

Как сообщала летом директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко, медицинские изделия отечественного производства сейчас занимают в России долю более 31%. При этом, по ее словам, ни один зарубежный производитель медицинских изделий не отказался от поставок в Россию. В то же время, правительство вынуждено было решать проблемы, связанные с «логистическими угрозами» при поставках медоборудования.

Между тем, понимая важность обеспечения независимости отрасли, от которой зависит стабильность всей системы здравоохранения, государство поставило задачу в кратчайшие сроки существенно увеличить долю российского медицинского оборудования, используемого в стране. За ближайшие 2 года она должна вырасти до 50%, а к 2030 году - до 80%. Для этого власти реализуют ряд мер поддержки российских компаний. «Основная поддержка со стороны властей – это государственные закупки. Там действует правило, что если ты можешь доказать, что ты российский производитель, то дальше действует приоритет при проведении конкурсов. По сути, это лоббирование российского производителя. Хотя здесь не все чисто, есть шероховатости в законе. В каком-то смысле несколько полегче становится», - рассказывает Владимир Колин, генеральный директор компании «ДНК-Технология». Предприятие выпускает приборы для проведения исследований методом ПЦР в реальном времени, а также оборудование для медицинских и научных лабораторий, которые позволяют выполнять различные виды исследований - от анализа урогенитальных инфекций и гепатитов до генетических тестов по оценке микробиоты, лекарственной чувствительности и выявлению антибиотикорезистентности микроорганизмов. Среди патентованных разработок «ДНК-Технологии» есть не имеющие аналогов в мире.

Владимир Колин отмечает, что для участия в госзакупках компании необходимо доказать российское происхождение продукции, с чем периодически возникают определенные трудности из-за отсутствия четких правил экспертизы и сложности с оспариванием решений экспертов. «Пришлось говорить на уровне министерств. Минпромторг и общественная организация «Росмедпром» помогли в решении этих проблем», - сказал гендиректор «ДНК-Технологии».

Экономическая и политическая ситуация, безусловно, отразилась на работе компании, но спрос на продукцию во время пандемии помог сформировать определенный запас прочности, позволяющий продолжить деятельность в «турбулентные» времена. «Условия работы несколько усложнились. Пока все эти усложнения для существования компании не фатальны. Но это замедляет ее жизнедеятельность. Те деньги, что можно было тратить на развитие, их становится меньше. Нам несколько еще повезло. В эпоху ковида мы выросли в 4 раза, и есть накопленная финансовая подушка, которая позволяет держаться. С другой стороны, мы сделали инвестиции в развитие компании – возникает вопрос: что с ними делать»? - добавил Владимир Колин.

В компании «Нейрософт», выпускающей медицинское оборудование экспертного класса для диагностики и лечения сложнейших заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, основной проблемой, возникшей в новых условиях, считают вызовы, связанные с заменой комплектующих и сырья. «Приходится полностью перестраивать многие, сложившиеся годами пути закупки материалов. Даже саму бизнес-модель снабжения пришлось поменять: от подхода «поставка точно в срок» мы перешли к подходу «складской резерв на несколько месяцев вперед». Из хорошего могу сказать, что оказалось, что очень многое мы можем делать сами. От мелочей – мелких пластмассовых и резиновых деталек, до очень сложных корпусных деталей, которые раньше мы покупали в Германии, а теперь наладили кооперацию внутри страны и за несколько месяцев разработали и внедрили в производство собственную линейку этих корпусов», - рассказал коммерческий директор ООО «Нейрософт» Николай Смирнов.

По его словам, сложнее всего решить проблему зависимости в области электроники. «Пока ищем аналоги в «дружественных странах» и оперативно переходим на них. Теперь стало абсолютно ясно, что стране нужна собственная микроэлектронная промышленность, свои процессоры, памяти и т.д., тут нельзя надеяться даже на Китай», - отметил топ-менеджер «Нейрософта».

Достаточно уверенно чувствует себя в новых условиях компания «Моторика» - разработчик и производитель роботизированных функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном, а также создатель собственной экосистемы реабилитации верхних конечностей. За время своей работы компания – резидент «Сколково» произвела более 4000 протезов рук для пользователей из 14 стран мира: СНГ, Франции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Южной Корее. «Рост продолжается, мы наращивали и будем наращивать мощности, – рассказывает председатель совета директоров «Моторики» Андрей Давидюк, - Были небольшие трудности с поставками комплектующих для бионики: электроники и микродвигателей из Европы. Но мы оперативно решили эту проблему, найдя новый канал на Востоке. Активные тяговые протезы полностью производятся в России».

Он считает, что «Моторика» - хороший пример взаимодействия государства и бизнеса. «В России система обеспечения ТСР (техническими средствами реабилитации) работает качественно. Мы делаем большую часть протезов нашим клиентам за счёт государства, так как такая поддержка людей с инвалидностью выполняется за счет госстрахования. Поэтому мы всегда тесно сотрудничаем с органами власти», - добавил Андрей Давидюк.

В научно-исследовательской и производственной компании «Электрон» - ведущем отечественном разработчике и изготовители медицинского диагностического оборудование для проведения широкого спектра рентгенографических исследований говорят, что западные санкции не стали катастрофическими. «Рынок медицинского диагностического оборудования под пристальным вниманием государства находится уже продолжительное время. Минпромторг и Минздрав на протяжении последних лет реализовали ряд инициатив, направленных на импортозамещение в отрасли, поэтому к санкциям мы, по большому счету, были готовы, - сообщил первый заместитель генерального директора НИПК «Электрон» Дмитрий Коростелев, - безусловно, мы используем и импортные комплектующие. Весной мы работали в сверхинтенсивном режиме, чтобы минимизировать риски, однако уже в начале лета вышли на плановый режим работы по тем направлениям, по которым и до санкционного режима шла работа по импортозамещению. По тем направлениям, где импортозамещением до февраля мы еще активно не занимались, ситуация требует постоянного непрерывного контроля и, порой, природной русской смекалки».

Дмитрий Коростелев уточнил, что отрасль меньше других подвержена санкциям, но на логистике политическая и экономическая ситуация сказалась существенно. «Отказов в поставках комплектующих нет, а вот задержки по некоторым позициям есть. Драматически изменились сроки прогнозирования, под ситуацию приходится подстраиваться и многие вопросы держать на оперативном контроле в режиме 24/7. Сюрпризы преподносят и банки, и перевозчики, и таможенные брокеры. Возникают все новые и новые вводные, их приходится учитывать, заранее ведь не знаешь, какая часть логистической цепочки потребует оперативного вмешательства. Поставки, которые раньше занимали 2-3 недели, теперь по разным причинам могут занимать несколько месяцев. И даже если удлинение цепочек поставки затрагивает небольшую долю по компонентам, этот факт теперь учитываем и при планировании, и при ценообразовании конечной продукции, и при работе с заказчиками», - рассказал он.

Замглавы «Электрона» отмечает, что в новых условиях появились и новые риски – ситуацией поспешили воспользоваться производители из дружественных стран. При этом система госзаказа во многом ориентирована на стоимость товара, что создает опасность выхода на рынок некачественных продуктов. «На рынке медоборудования все же необходим баланс между ценой оборудования, качеством и эффективностью диагностики. Возможно, к сложившейся ситуации стоит отнестись внимательнее», - считает он.

В целом, в компании уверенно смотрят в будущее и готовы побороться за новые доли рынка. «В нашей отрасли долгий цикл сделки, поэтому существенные изменения на рынке предложения и спроса ожидаем в следующем году. Как вследствие импортозамещения, так и общей тенденции развивать отечественную медтехнику, продолжится перераспределение долей рынка между зарубежными и отечественными производителями. Мы к большим объёмам готовы», - добавил Дмитрий Коростелев.

Таким образом, поддерживаемая государством отрасль, от которой, без преувеличения, зависит здоровье нации, не просто выстояла под санкционным давлением, но и имеет большие шансы потеснить иностранных конкурентов и обеспечить суверенитет в области обеспечения медицинским оборудованием, в том числе, высокотехнологичным. Опорой для компаний может стать участие в Национальных проектах России, помощь со стороны государства они получают и благодаря инициативе правительства РФ «Покупай российское». Очень важен для бизнеса и поиск выходов на новые внешние рынки. Так, 20-22 октября в Центральном выставочном зале в Москве состоится Международный экспортный форум «Сделано в России», на котором будут представлены и товары упомянутых выше компаний. Организаторы позиционируют его как мероприятие для экспортеров и для тех, кто планирует масштабировать свой бизнес за счет выхода на экспорт и ищет новых партнеров в части критического импорта. Безусловно, бизнесу и властям предстоит совместно решить еще множество проблем, но и перспективы перед отечественными производителями новая ситуация открывает огромные.