Осужденных по нетяжким статьям предложили освобождать от наказания за участие в боевых действиях

Российские сенаторы подготовили законопроект, который предполагает освобождение от наказания для ряда категорий осужденных, которые проявят мужество и героизм в боевых действиях.

Об инициативе рассказала одна из ее авторов, член Совета Федерации, представляющая республику Крым, Ольга Ковитиди. «Разработала вместе с коллегой Андреем Клишасом законопроект об участии осужденных военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести, в боевых действиях с перспективой освобождения от наказания», — написала Ковитиди в своем Telegram-канале.

По замыслу разработчиков законопроекта, «если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания».

Сенатор отметила, что закон не будет распространяться на осужденных за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушениях правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации российской армии, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, а также за распространение заведомо ложной информации о ВС России.

По словам Ковитиди, инициатива устранит пробел в действующем законодательстве, не дающий принимать участие в боевых действиях осужденным, которые этого желают. «Нами предложено внести изменения в УК РФ, дополнив его ст. 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях», — написала Ковитиди.

Уточняется, что освобождение от наказания будет осуществляться по решению суда на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о привлечении осужденных к участию в спецоперации или в других боевых действиях.