Потребность в удобрениях на 2022 год закрыта практически полностью: АПК уже перешёл к закупкам под весну

Годовая потребность российского АПК в удобрениях закрыта практически на 100%, стартовали поставки под весенний сев, сообщили в четверг в Российской ассоциации производителей удобрений.

По данным Министерства сельского хозяйства России, на сегодняшний день АПК приобрёл 4,8 млн тонн удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ). Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столь бурный рост объясняется доступностью удобрений для аграриев РФ, которую обеспечивают производители. В настоящее время, в соответствии с рекомендациями ФАС России, согласованными с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономразвития, предельные цены на минеральные удобрения для АПК обозначены в торговых политиках производителей и размещаются на их официальных веб-сайтах.

Согласованные ведомствами рекомендации предусматривают поэтапную индексацию предельных цен на минеральные удобрения для аграриев в 2022 году: на 5% с 1 июня, на 5-10% с 1 сентября и на 8,4-8,6% с 1 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе, открывая пленарное заседание Всероссийской аграрной выставки «Золотая осень-2022», председатель Правительства Михаил Мишустин отметил среди ключевых факторов рекордного урожая в этом году обеспеченность аграриев минеральным удобрениями «вовремя и в полной мере».

За последние 7 лет производители минеральных удобрений инвестировали в развитие предприятий и логистических мощностей внутри России более 1,5 трлн руб. За этот период потребление минеральных удобрений в России удвоилось до 5 млн т, а к 2030 г. оно по прогнозу Минсельхоза должно достигнуть как минимум 8 млн тонн.