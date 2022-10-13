Против «Мегафона» возбудили антимонопольное дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Мегафон».

В сообщении ФАС указывается, что это связано с необоснованным повышением тарифов.

«В мае текущего года "Мегафон" повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%», — уточняет ФАС. Ведомство пришло к выводу, что «рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи», что может привести к ущемлению интересов потребителей.

«В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО "Мегафон" дело по признакам нарушения п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции», — указывается в пресс-релизе.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мегафона», компания заранее проинформировала антимонопольное ведомство об изменении стоимости тарифов. В настоящий момент оператор находится «в тесном контакте» с ФАС и направляет ведомству дополнительные документы.

Накануне, 12 октября, ФАС признала виновной в необоснованном завышении стоимости услуг связи компанию МТС.