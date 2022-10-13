Путин заявил, что Россия выступает за пересмотр принципов глобальной финансовой системы

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Выступая на мероприятии, российский лидер заявил, что Москва выступает за развитие и процветание Азии, а также за создание в этом регионе экономических связей.

«Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — сказал президент. Он подчеркнул, что Россия делает все возможное для формирования системы равной и неделимой безопасности.

Глава государства также заявил, что РФ выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, поскольку существующая позволяет «золотому миллиарду» планеты жить за чужой счет. «Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет», — отметил президент РФ. Он пояснил, что первоочередным шагом должно стать более активное использование национальных валют во взаимных расчетах, которое «способствовало бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции».

Владимир Путин заявил, что Россия стремится к ликвидации всех искусственных преград для восстановления цепочек поставок товаров.

Кроме того, он отметил, что в настоящий момент существует реальная угроза голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие во всем мире.

«Нашему Совещанию и другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею в виду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары», — сказал президент. По его словам, это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, и в развивающихся государствах. «Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах», — подчеркнул глава государства.

Напомним, 13 октября в Астане VI стартовал саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На мероприятии планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества в регионе, поддержания мира и стабильности на континенте, также на повестке гуманитарное взаимодействие. По инициативе Казахстана планируется начать переговоры о реформировании объединения, пишет ТАСС.

В СВМДА участвуют страны, занимающие около 90% территории Азии, в них проживает почти половина населения планеты. Сейчас Совещание объединяет 27 государств, в том числе Россию, Азербайджан, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизию, Палестину, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. В рамках текущего саммита должна состояться встреча Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.