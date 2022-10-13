Путин назвал Турцию самым надежным вариантом для поставок газа в страны Запада

На сегодняшний день Турция является наиболее надежным маршрутом для поставок газа в страны Европы.

Об этом в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме. В соответствии с вашими заявками мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы "Турецкий поток"», — сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что, «хотя и его, как мы слышали, тоже пытались взорвать», газопровод «успешно работает».

По словам российского президента, газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для формирования цены на газ, а также для поставок в Европу.

Путин напомнил, что соответствующая инициатива была озвучена им на Энергетической неделе. «Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы», — заявил российский лидер. Он добавил, что в процессе работы этого хаба появилась бы и площадка для определения цен. «Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать (их) на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — подчеркнул глава государства.