Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть

РФ и КНР смогут извлечь пользу для развития двустороннего энергетического сотрудничества, даже если будет введен потолок цен на нефть.

Об этом в интервью РИА Hoвocти заявил председатель Союза предпринимателей Китая в России Чжоу Лицюнь. По его мнению, Пекин и Москва смогут и впредь проявлять гибкий подход и извлекать пользу из сложившейся ситуации.

При этом он напомнил, что ещё в начале сентября внешнеполитическое ведомство КНР официально выступило против введения потолка цен на российское «чёрное золото», подчеркнув, что нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности, и призвав соответствующие страны предпринять конструктивные усилия, а не наоборот.

Кроме того, глава союза предпринимателей КНР в РФ напомнил, что Пекин и Москва непрерывно углубляют сотрудничество в нефтяной сфере. Он также отметил, что 4 февраля текущего года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и НК «Роснефть» подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи сырой нефти в целях обеспечения поставок на нефтеперерабатывающие заводы западной части Китая.

«Согласно этому договору, КНР дополнительно будет поставлено 100 млн тонн нефти», – резюмировал Чжоу Лицюнь.

Как ранее писал «Эксперт», 6 октября Евросоюз представил очередной, восьмой по счету пакет ограничений в отношении России, согласно которому с декабря текущего года вводится запрет на морские транспортировки нефти из РФ в другие страны по цене выше установленного уровня. Для нефтепродуктов рестрикции начнут действовать в феврале 2023 года.

