Российский рубль проигнорировал американскую инфляцию

После негативного открытия, Индекс Мосбиржи быстро восстановился и предпринял попытки роста. Однако активизировать покупки инвесторы не спешили, ожидая данных по инфляции в США.

Результаты вновь оказались разочаровывающими. Инфляция в Штатах (индекс CPI) в сентябре составила 8,2% в годовом исчислении, в то время как рынок ждал показателя на уровне 8,1%. При этом в месячном выражении рост цен составил 0,4%, при ожидавшихся 0,2%.

На этой информации пошли вниз американские и европейские фондовые индексы, а также, что более существенно для рублевых активов, котировки сырья — в частности, нефть вновь опустилась к техническому сопротивлению $92 за баррель.

Впрочем, просадка была не длительной и неглубокой. Очень быстро рисковые активы рванули вверх, что позволило Индексу Мосбиржи закрыться слабым ростом. Покупки акций активизировались на старте вечерних торгов.

Интересно отметить тот факт, что котировки Brent к 19:00 мск выросли на 2%, а российский сорт Urals подорожал на 4 с лишним процента. Аналитики считают, что сейчас некоторые «недружественные страны» увеличили закупку российской нефти, стремясь создать запасы до того времени, как на нее будет введен потолок цен.

В западных СМИ проскальзывает информация, что «потолок» будет установлен в размере $60 за баррель. Теоритически, это вполне комфортная цена на российскую нефть, значительно превышающая себестоимость добычи. Однако «потолок» более чем на $10 дешевле, чем Urals стоит сейчас. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не будет поставлять нефть на нерыночных условиях.

Рост цен на продукцию поддержал котировки акций нефтяных компаний, многие из которых закрыли день намного лучше рынка: «Газпромнефть» подорожала на 3%, «Роснефть» — почти на 2%, «Лукойл» — на 0,33%. Индекс Мосбиржи при этом вырос всего на 0,18%.

Сейчас акции «Роснефти» пытаются закрепиться чуть выше не очень сильного технического сопротивления 290 руб. В случае удачи следующей целью роста бумаги станет район 330 руб, а потом 380 руб.

Хуже рынка были акции многих компаний «новой экономики», а бумаги «Озона», «Яндекса» и VK даже попали с список аутсайдеров дня. Пока никаких поводов для сокращения акций этого сегмента в среднесрочных портфелях нет.

После вчерашней почти 3-процентной просадки еще на процент подешевели акции МТС. Здесь по-прежнему отыгрывается решение ФАС о неправомерном повышении тарифов компании. МТС придется снизить стоимость своих услуг, что приведет к сокращению выручки.

Продолжается осторожная продажа «Газпрома» (-0,5%). Очень многие инвесторы покупали его под огромные дивиденды или в расчете заработать на преддивидендном ралли, но последнего не случилось, отсечка реестра прошла, а текущих драйверов росту бумаги нет. Поэтому многие стали избавляться от бумаги и перекладывать средства в потенциально более доходные акции. Впрочем, есть и те, кто бумаги «Газпрома» покупает и надеется на них заработать.

Российская валюта уверенно росла утром, но успех развивать не стала. По итогам дня прирост курса рубля к доллару составил 1,2%. Торги завершились по интересной котировке 63,63 руб. за доллар. При этом россиянин не дрогнул перед американской инфляцией, хотя, возможно, снижение сырьевых цен и приостановило его рост.

Продолжается сокращение спрэда между курсом доллара сегодня и его ценой с поставкой в середине декабря. На закрытии торгов в четверг декабрьские фьючерсы на пару доллар-рубль торговались по котировкам около 61,3. Позавчера спрэд между спотом и фьючерсом в моменте достигал 5 рублей.

Если не произойдет ничего непредвиденного, то завтра российская валюта продолжит дорожать.