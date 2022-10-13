Сбербанк закрыл рекордное количество отделений

В сентябре Сбербанк сократил сеть отделений сразу на 527 офисов, до 12,4 тысяч. Такое сокращение офисов стало максимальным с мая 2006 года. С начала года сеть крупнейшей российской кредитной организации уменьшилась на 868 отделений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ.
«Почти все отделения, которые не показывают операционную прибыль, переформатируются или подвергаются сокращению. Купные федеральные банки в основной массе оптимизировали сети еще в 2015–2018 годах. Однако некоторые отделения крупнейшего российского банка, даже убыточные, служили важным элементом финансовой инфраструктуры и сохранения доступности финансовых услуг», — отметил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
По данным управляющего директора Axenix Ирины Одинаевой, расходы на содержание банковского отделения могут составлять 1,5–2 млн рублей в месяц. Таким образом, потенциальная экономия Сбербанка за счет закрытых с начала года офисов оценивается в 16–21 млрд рублей.
В самом Сбербанке подчеркивают, что сейчас большинство их клиентов пользуются мобильным приложением. Согласно последним раскрытым данным на конец 2021 года, месячная аудитория приложения оценивалась в 71,3 млн человек.