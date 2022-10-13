Сбербанк закрыл рекордное количество отделений

В сентябре Сбербанк сократил сеть отделений сразу на 527 офисов, до 12,4 тысяч. Такое сокращение офисов стало максимальным с мая 2006 года. С начала года сеть крупнейшей российской кредитной организации уменьшилась на 868 отделений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ.

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«Почти все отделения, которые не показывают операционную прибыль, переформатируются или подвергаются сокращению. Купные федеральные банки в основной массе оптимизировали сети еще в 2015–2018 годах. Однако некоторые отделения крупнейшего российского банка, даже убыточные, служили важным элементом финансовой инфраструктуры и сохранения доступности финансовых услуг», — отметил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

По данным управляющего директора Axenix Ирины Одинаевой, расходы на содержание банковского отделения могут составлять 1,5–2 млн рублей в месяц. Таким образом, потенциальная экономия Сбербанка за счет закрытых с начала года офисов оценивается в 16–21 млрд рублей.

В самом Сбербанке подчеркивают, что сейчас большинство их клиентов пользуются мобильным приложением. Согласно последним раскрытым данным на конец 2021 года, месячная аудитория приложения оценивалась в 71,3 млн человек.

