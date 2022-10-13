Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии трансформируют в международную организацию

Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли решение о преобразовании форума в международную организацию.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС. «Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», — сказал глава государства.

Речь идет о смене статуса форума и преобразовании его в международную организацию, поясняет агентство.

СВМДА было создано в 1992 году по инициативе Казахстана, который председательствует в нем с 2020-го. Саммит нацелен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА с 13 октября являются почти три десятка государств, включая Россию; в скором времени к ним должен присоединиться Кувейт.

Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии проходит 13 октября в Астане. На мероприятии обсуждаются вопросы экономического сотрудничества в регионе, а также поддержания мира и стабильности на континенте; кроме того, в повестке гуманитарная тематика.