«Современник» открывает новый 67-й сезон

1 октября по многолетней традиции в стенах «Современника» собрались актеры, режиссеры и все сотрудники театра, чтобы обсудить планы на грядущий сезон.

Открыла череду событий нового сезона — еще до старта официального сбора труппы — выставка цилиндрической фотографии «ОН 95», приуроченная к юбилею одного из основателей театра Олега Ефремова, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. После чего директор театра Юрий Кравец познакомил всех собравшихся с предстоящими премьерами и планами в жизни «Современника». А уже вечером этого же дня зрители увидели легендарный спектакль «Три товарища» в постановке Галины Волчек.

Одной из первых премьер 67-го сезона станет спектакль «Август. Графство Осейдж» на Основной сцене в постановке Марата Гацалова по одноименной пьесе Трейси Леттса — лауреата Пулитцеровской премии за эту работу в 2008 году. Выпуск спектакля запланирован до конца 2022 года.

В декабре Елена Оленина представит спектакль «Филумена Мартурано» по пьесе Эдуардо де Филиппо на Другой сцене «Современника».

На той же площадке в конце 2022 года пройдут показы «Огнива» — спектакля для всей семьи по сказке Ханса Кристиана Андерсена в постановке Артема Кузина.

В начале 2023 года к репетициям приступит Павел Сафонов, он начнет работу над пьесой Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца» на Основной сцене «Современника», выпуск спектакля запланирован в мае 2023 года.

В феврале театр начнет работу над спектаклем «Из жизни ископаемых» по пьесе американского драматурга и сценариста Фредерика Строппеля, режиссер спектакля - Алексей Золотовицкий, ориентировочная дата премьеры - июнь 2023 года, Другая сцена.

Работа над спектаклем «Убить Бобрыкина» по роману Александры Николаенко, удостоенном премии «Русский Букер» в 2016 году, начнется во второй половине театрального сезона. Премьера намечена на осень 2023 года, режиссер - Гарик Сукачев.

Весной 2023 года к постановке по произведениям Максима Горького приступит Владимир Панков, премьера также ожидается осенью.

В конце сезона 2022-2023 Александр Назаров начнет репетировать «Чудо святого Антония» по пьесе Мориса Метерлинка и представит спектакль уже во второй половине 2023 года.

Спецпроекты

режиссерская лаборатория «Хочу как О.Н.» — февраль 2023 года: шестеро режиссеров, приглашенных для участия в проекте, будут работать над эскизами вместе с артистами «Современника». Лучшие из них них будут приняты к постановке в 2023 году.

выставочный проект к юбилею одного из основателей «Современника» - Игоря Кваши;

презентация пилотного выпуска подкаста «Как я сюда попал? Современник в театре»: истории артистов, зрителей и сотрудников о том, как складывался их путь к театру;

киноклуб Colosseum продолжит свою работу в новом сезоне, ближайшие показы будут посвящены культурному наследию Олега Ефремова в кинематографе;

продолжит свою работу youtube-шоу «Современник «Современника»: в нем актеры театра проводят один день с представителями тех профессий, которым они мечтали посвятить свою жизнь в детстве.

Издание сборника пьес Виктора Розова специально к 110-летию драматурга - август 2023 года.

Гастроли:

Уже в ноябре «Современник» впервые за долгое время отправится на гастроли в Санкт-Петербург — в рамках программы «Большие гастроли», организованной ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, зрители увидят спектакли «Собрание сочинений» и «Интуиция» на сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова, а «Как растут ананасы» и «Шинель» — на сцене Александринского театра. Также “Современник” ведет переговоры о проведении гастролей в Ярославле и Нальчике.