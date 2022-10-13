Сюжет дня: бумаги «НМТП» и «Совкомфлота» выросли после слов Новака

В плюсе торговались акции «Новороссийского Морского торгового порта» (НМТП) и компании «Совкомфлот» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 13 октября. За день стоимость бумаг порта подскочили на +11,43% до 4,68 рублей за штуку, а «Совкомфлота» на +8,35% до 35,05 рублей за штуку.

Интерес к акциям усилился после заявления вице-премьера Александра Новака о том, что РФ планирует развивать танкерный флот и расширять портовые мощности. Это будет сделано для переориентации поставок углеводородов в восточном направлении.

«С технической точки зрения акции "Совкомфлота" в четверг растут на повышенных объемах и дают сигнал в пользу развития восходящего движения. Пока же рост носит спекулятивный характер, а отступление бумаг от сопротивления 40 руб. укажет на риски возвращения к обновлению минимумов», - считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,18% до 1955,2 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,45% до 968,34 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:51 мск составила 94,23 долларов за баррель (+1,93%). Российская валюта укреплялась – 63,1 руб. за доллар.