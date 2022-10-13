ЦБ оценил объем операций «дружественных» нерезидентов на рынке акций

В сентябре индекс Московской Биржи IMOEX снизился на 18,4%, показав худшую динамику с февраля 2022 года. Наиболее значительно санкционные ожидания участников отразились на рынке российских акций. Нерезиденты из «дружественных» стран, которые получили доступ к российскому рынку акций 12 сентября, по итогам прошедшего месяца продали эти бумаги только на 700 млн рублей, основную же поддержку рынку оказали физические лица и системно значимые кредитные организации (СЗКО), следует из «Обзора рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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По данным регулятора, в среднем за прошедший месяц отраслевые индексы сократились на 21%. Наиболее значительное снижение показали индексы строительной отрасли (-30%), а также металлов и добычи (-27%). При этом в конце месяца на фоне возросшей волатильности объемы торгов значительно выросли. В целом в сентябре среднедневной объем торгов составил 65 млрд рублей (с 20 по 30 сентября – 87,8 млрд рублей), тогда как в августе он был на уровне 37,2 млрд рублей. Доля физических лиц в объеме торгов по-прежнему осталась высокой (на конец сентября – 79%), отметили в Центробанке.

«Поддержку рынку акций оказывали физические лица и СЗКО, которые приобрели акций российских компаний на 18 и 2,4 млрд рублей соответственно. Основными нетто-продавцами выступали НФО в рамках доверительного управления и нефинансовые организации – они продали ценных бумаг на сумму 13,8 и 4,6 млрд рублей соответственно. Остальные категории участников осуществляли незначительные нетто-продажи на рынке, в том числе нерезиденты из дружественных стран, продавшие акций всего на 0,7 млрд рублей», — говорится в обзоре ЦБ.

