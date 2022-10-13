Цены на газ в Европе взлетели на новостях из Норвегии

Базовые газовые фьючерсы в Европе сегодня утром подорожали на 9,2%. В 12.02 по Московскому времени фьючерсы в Амстердаме с поставкой в ноябре продавались на 4,3% дороже вчерашней цены за 167 евро за МВт-час.

Скачок цен, сообщает Bloomberg, спровоцировали тревожные новости из Норвегии. Издание Dagens Naeringsliv сообщило о срочной эвакуации рабочих газоперерабатывающего завода Нихамна. По сообщениям норвежской полиции, «неясная ситуация» сложилась на данный момент и на газовом заводе Ормен Ланге в коммуне Эукра. Пока подробностей о происшествиях на газовых заводах нет, но известно, что их работа остановлена.

Фьючерсы взлетели вверх, потому что газ этих двух крупных заводов идет в континентальную Европу. На газовых рынках Старого Света сейчас царит крайне высокая волатильность. Инвесторы напуганы, и каждое подобное сообщение, особенно без подробностей, способно спровоцировать панику.

Понять инвесторов можно. В данном конкретном случае ситуацию обостряют недавние взрывы на обеих очередях газопровода «Северный поток», а также непонятная течь на газопроводе «Дружба» на территории Польши, обнаруженная вчера. Норвегия при этом ранее приняла решение об охране объектов инфраструктуры после ЧП в Балтийском море.

Ранее Reuters сообщило, что, согласно анализу британской консалтинговой компании FGE, сейчас дефицит газа в Европе составляет приблизительно 15% от среднего зимнего спроса. Это значит, что для того, чтобы более-менее сносно пережить предстоящую зиму, европейцам необходимо экономить энергию и снижать потребление газа.

Норвегия неоднократно заявляла о готовности нараащивать добычу газа для решения энергетических проблем Европы, но подчеркивала, что ее возможности на пределе. При этом ряд стран ЕС, в частности Польша, обвинили Осло в том, что он наживается на кризисе за счет получения сверхприбыли от продажи углеводородов.