В 2023 году по «Силе Сибири» в Китай будет поставлено 22 млрд куб. м газа

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в КНР в следующем году запланированы на уровне 22 млрд куб. м.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Газопровод "Сила Сибири", который уже построен. Мы в этом году по нему поставим 15 млрд кубических метров газа, в 2023 планируется 22 млрд куб. м, к 2027 году мы выйдем на плановый уровень в 38 млрд куб. м», — цитирует Новака «Интерфакс».

Чиновник отметил, что в прошлом году добыча природного газа в России составила 764 млрд куб. м. В 2030 году показатель планируется нарастить.

Первые в истории трубопроводные поставки газа из России в Китай в рамках 30-летнего соглашения между «Газпромом» и CNPC начались в декабре 2019 года. На сегодня в работу запущен первый участок «Силы Сибири», идущий от Чаяндинского месторождения. По этому маршруту в 2021 году российский холдинг поставил в КНР 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения. В скором времени к поставкам по газопроводу подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили возможность создания трубопровода «Сила Сибири — 2» мощностью 50 млрд куб. м газа в год. Строительство магистрали через Монголию может начаться в 2024 году. По экспертным оценкам, стоимость проекта может достигать 1,3 — 1,5 трлн руб.