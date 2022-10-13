В Армении завели уголовное дело о пособничестве теракту на Крымском мосту

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов», — указывается в сообщении.

Уточняется, что решение о возбуждении дела принято после появления информации о том, что взрывчатка, использованная для совершения теракта, была спрятана в грузовике, которым управлял гражданин Армении, въехавший в республику из-за рубежа, а после этого выехавший в Россию.

«В целях выяснения действительных обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-разыскные комплексные мероприятия с использованием всех возможных средств правового инструментария», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что вся информация по делу будет публиковаться «по мере необходимости».

Накануне, 12 октября, ФСБ России сообщила о задержании пяти граждан РФ, а также трех граждан Армении и Украины в рамках расследования дела о террористическому акту на Крымском мосту. Сообщается, что они участвовали в подготовке взрыва. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к теракту.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Погибли четверо человек.