В Кремле рассказали о реакции Эрдогана на предложение создать в Турции газовый хаб

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о реакции Реджепа Эрдогана на предложения российского лидера Владимира Путина создать на территории Турции новый газовый хаб.

По словам представителя Кремля, Эрдоган проявил заинтересованность в этом, передаёт РИА Hoвocти.

«Была весьма положительная реакция, заинтересованная реакция», – подчеркнул пресс-секретарь президент РФ.

Песков при этом отметил, что Европа сейчас обречена на то, чтобы втридорога покупать у американцев сжиженный газ.

«Газовый хаб действительно очень интересная тема. Смотрите, произошли террористические акты, и действительно Европа фактически лишена возможности, даже если им придется, покупать наш газ», – резюмировал представитель Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», Владимир Путин предложил Турции создать крупнейший газовый хаб для поставок газа в Европу. Глава российского государства напомнил, что по «Турецкому потоку» на данный момент транспортируется в европейские страны 14 млрд кубов «голубого топлива», но в свете озвученной инициативы объёмы могут быть значительно увеличены.

