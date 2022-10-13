В МИД РФ выразили демарш послам ФРГ, Швеции и Дании из-за «Северных потоков»

В МИД РФ выразили демарш послам ФРГ, Швеции и Дании в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках», предупредив, что результаты расследования, в котором не будут участвовать российские специалисты, признаны нами не будут.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, главам дипломатических миссий вышеуказанных стран высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное ещё 5 октября обращение премьер-министр РФ Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств России и ПАО «Газпром» к проводимому совместно ФРГ, Швецией и Данией расследованию диверсий, совершённых 26-27 сентября текущего года на «Северных потоках».

Кроме того, отмечается, что появляется информация об участии в расследовании других стран, в том числе США. Также в МИД РФ подчеркнули, что при отказе в допуске экспертов из РФ к текущим следственным действиям Москва будет исходить из того, что упомянутым странам «есть что скрывать».

«Либо они просто покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие "псевдо¬результаты" такого расследования, если в нём не будут участвовать российские специалисты», – предупредили в МИД РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин назвал диверсии на нитках газопроводов системы «Северный поток» актом международного терроризма.

«Нет сомнения, это акт международного терроризма», — заявил Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве.

По убеждению российского лидера, целью атаки на газовые магистрали является подрыв энергетической безопасности целого континента и блокировка источников доступной энергии.